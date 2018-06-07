İstanbullu Gelin 53. yeni bölüm 2. fragmanı (Sezon Finali): Adem'in oyunu Süreyya'nın ölümüne sebep olacak!

İstanbullu Gelin 52. son bölümde; Boranlar bir haberler sarsıldılar. Konağa gelen polis ekipleri, Boran Jet uçaklarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle Fikret'i gözaltına aldı. Faruk ve Fikret polis amirinin açıklaması karşısında dondu kaldı. Boranlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fikret bu durumdan nasıl kurtulacak?

İstanbullu Gelin 53. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. 8 Haziran Cuma akşamı sezon finali yapacak olan İstanbullu Gelin yeni bölüm merakla bekleniyor. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Fikret, Boran Air uçaklarında uyuşturucu bulunması nedeniyle tutuklanmıştı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında bu tutuklanmanın etkisi, tüm malvarlığını satılması olarak görülüyor. Faruk'un bu sözleri Boranlar üzerinde şok etkisi yaratıyor. Süreyya, bu olaylardan fazlasıyla etkileniyor ve erken doğum yapmak zorunda kalacak. Süreyya "Kötü birşey olursa beni uyandırmayın" sözleri ile ameliyata giriyor. Peki Süreyya bebeğini kaybedecek mi? İşte İstanbullu Gelin sezon finali fragmanı...

Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir.

Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır.

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