MAGAZİN

İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı! Faruk'un gerçek babası kim? Ülfet'ten şok sözler

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2018 02:17 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 56. bölümünden şok bir fragman yayınlandı. Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin'in 56. yeni bölüm fragmanında gözaltına alınan Faruk, eşi Süreyya'yla kavga ediyor. İstanbullu Gelin'de seyirciyi şoke edecek bir olay ortaya çıkıyor. Ülfet, Faruk'un annesi Esma'ya 'Abime Faruk'un kendi oğlu diye yutturduğunun açıklamanın zamanı geldi mi?' diyor. İstanbullu Gelin'de Faruk'un gerçek babası kim olduğu ise merak konusu oldu.

İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı! Faruk'un gerçek babası kim? Ülfet'ten şok sözler

Star TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi İstanbullu Gelin yeni sezonu hızlı açtı. Tüm dengelerin değiştiği İstanbullu Gelin'in yeni sezonunda sürpriz gelişmeler bitmek bilmiyor. Tüm mal varlıklarını kaybeden Boranlar Ayvalık'ta yeni bir hayata başlamıştı. Faruk'un İstanbul'da bir işe girmesiyle aile, İstanbul'a taşınmış ve kötü günler geçirmeye başlamıştı. Son olarak Faruk'un yeni işindeki bir toplantı sırasında, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınması ortalığı karıştırdı. İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanında Faruk, eşi Süreyya'ya 'Sen 3 kuruş kazanacaksın diye ben katil oluyordum' diyerek bağırıyor. Adem'i dövüp ölümle tehdit ettiği için gözaltına alınan Faruk yeni bölümde serbest kalırken, eşiyle arasındaki uçurum ise büyüyor.

İstanbullu Gelin'in 5 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde seyircileri şoke edecek bir olay ortaya çıkıyor. Boranlar'ın gizemli modacı halası Ülfet'in ortaya çıkmasıyla dengeler değişmişti. Yeni bölümde Faruk'un annesi Esma'yla yüzleşen Ülfet, şok bir suçlamada bulunuyor. Ülfet Hala, Esma'ya “Abime Faruk'un kendi oğlu diye yutturduğunun açıklamanın zamanı geldi mi” diyor. İstanbullu Gelin'de Ülfet'in bu sözleriyle Faruk'un gerçek babasının kim olduğu ise merak konusu oldu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaşadıkları zor zamanların ardından yeniden toparlanmak isteyen Boranlar için artık İstanbul'da yeni bir hayat başladı.

Boranlar'ı kurtaracak olan İstanbul'daki 30 milyon dolar değerindeki arsanın ortaya çıkmasının ardından Ülfet'le yolları kesişen Esma, Ülfet'in yaptığı teklifi kabul etmek zorunda kaldı. İstanbul'a yerleşen Boranlar'da Esma İstanbul'un keşmekeşinden, düştüğü durumdan çok mutsuzdur. Dizide gelecekteki genç kız haliyle psikoloğa giden Yaz, Süreyya'nın Esma'yı öldürdüğünü söyledi.

Faruk ise İstanbul'daki yeni işine başladı. Ancak patron olmaya alışan Faruk için ofis ortamında çalışmak oldukça zor oldu.

Adem'le işbirliği içinde olan Ülfet, bir yandan Boranlar için plan yapmaya devam ederken, Adem ise Dilara'nın izini buldu. Adem alışverişe çıkan Süreyya'yı pastanede alıkoyarak, Süreyya'nın telefonundan Dilara'yı arar. Evdekiler deliye döner, Adem konuşalım diyerek Dilara'yı oraya çağırır. Dilara apar topar yola çıkar. Faruk'u arayıp durumu anlatırlar. Faruk ise otogara giderek Adem'i mekanında tekme tokat dövdü. Final sahnesinde ise Faruk yeni işi için oldukça önemli olan bir toplantıdayken, polis tarafından cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

Boranlar, İstanbul’daki yeni hayatlarına adım atarlar. Bu durum tüm ailede olduğu gibi Ülfet için de farklı bir hayatın başlangıcıdır. Faruk, arkadaşı Okan’ın yanındaki yeni işine başlar ve sadece sıradan bir çalışan olmanın zorlukları karşı karşıyadır.

Süreyya özlem duyduğu arkadaşı Dilara’ya İstanbul’da kavuşur fakat bu kavuşma Ülfet’in varlığı nedeniyle Boranlar’a sorun olarak dönecektir. İpek ise eski hayatının özlemini Nişantaşı’nda fazlasıyla hissetmeye başlar. Fevri bir davranışı ise Esma’yı Ülfet karşısında yerin dibine sokacaktır.

Fikret içindeki Adem öfkesi ile mücadele etmenin yollarını ararken Adem de boş durmamaktadır. Adem, Ülfet ile yaptığı bir konuşma sonrasında Faruk Boran’ı zor duruma sokacak bir adım atar.

PARTNERRahat bırakın Aslı ve Murat’ıRahat bırakın Aslı ve Murat’ı
Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?
Gülperi dizisi 4. yeni bölüm fragmanı! Gülperi'nin evine polis baskını şoku!Gülperi dizisi 4. yeni bölüm fragmanı! Gülperi'nin evine polis baskını şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin fragman istanbullu gelin 56. bölüm istanbullu gelin 56. bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler

Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

İlginizi Çekebilir

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?

Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?

Gülperi dizisi 4. yeni bölüm fragmanı! Gülperi'nin evine polis baskını şoku!

Gülperi dizisi 4. yeni bölüm fragmanı! Gülperi'nin evine polis baskını şoku!

Bir Litre Gözyaşı 1. bölümden yeni fragman! Bir Litre Gözyaşı ne zaman başlıyor?

Bir Litre Gözyaşı 1. bölümden yeni fragman! Bir Litre Gözyaşı ne zaman başlıyor?

Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali'den Vartolu'ya 'Veled-i zina' şoku!

Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali'den Vartolu'ya 'Veled-i zina' şoku!

Kanal D'den Bir Umut Yeter için flaş karar!

Kanal D'den Bir Umut Yeter için flaş karar!

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.