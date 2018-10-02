İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı! Faruk'un gerçek babası kim? Ülfet'ten şok sözler

Star TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi İstanbullu Gelin yeni sezonu hızlı açtı. Tüm dengelerin değiştiği İstanbullu Gelin'in yeni sezonunda sürpriz gelişmeler bitmek bilmiyor. Tüm mal varlıklarını kaybeden Boranlar Ayvalık'ta yeni bir hayata başlamıştı. Faruk'un İstanbul'da bir işe girmesiyle aile, İstanbul'a taşınmış ve kötü günler geçirmeye başlamıştı. Son olarak Faruk'un yeni işindeki bir toplantı sırasında, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınması ortalığı karıştırdı. İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanında Faruk, eşi Süreyya'ya 'Sen 3 kuruş kazanacaksın diye ben katil oluyordum' diyerek bağırıyor. Adem'i dövüp ölümle tehdit ettiği için gözaltına alınan Faruk yeni bölümde serbest kalırken, eşiyle arasındaki uçurum ise büyüyor. İstanbullu Gelin'in 5 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde seyircileri şoke edecek bir olay ortaya çıkıyor. Boranlar'ın gizemli modacı halası Ülfet'in ortaya çıkmasıyla dengeler değişmişti. Yeni bölümde Faruk'un annesi Esma'yla yüzleşen Ülfet, şok bir suçlamada bulunuyor. Ülfet Hala, Esma'ya “Abime Faruk'un kendi oğlu diye yutturduğunun açıklamanın zamanı geldi mi” diyor. İstanbullu Gelin'de Ülfet'in bu sözleriyle Faruk'un gerçek babasının kim olduğu ise merak konusu oldu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıkları zor zamanların ardından yeniden toparlanmak isteyen Boranlar için artık İstanbul'da yeni bir hayat başladı. Boranlar'ı kurtaracak olan İstanbul'daki 30 milyon dolar değerindeki arsanın ortaya çıkmasının ardından Ülfet'le yolları kesişen Esma, Ülfet'in yaptığı teklifi kabul etmek zorunda kaldı. İstanbul'a yerleşen Boranlar'da Esma İstanbul'un keşmekeşinden, düştüğü durumdan çok mutsuzdur. Dizide gelecekteki genç kız haliyle psikoloğa giden Yaz, Süreyya'nın Esma'yı öldürdüğünü söyledi. Faruk ise İstanbul'daki yeni işine başladı. Ancak patron olmaya alışan Faruk için ofis ortamında çalışmak oldukça zor oldu. Adem'le işbirliği içinde olan Ülfet, bir yandan Boranlar için plan yapmaya devam ederken, Adem ise Dilara'nın izini buldu. Adem alışverişe çıkan Süreyya'yı pastanede alıkoyarak, Süreyya'nın telefonundan Dilara'yı arar. Evdekiler deliye döner, Adem konuşalım diyerek Dilara'yı oraya çağırır. Dilara apar topar yola çıkar. Faruk'u arayıp durumu anlatırlar. Faruk ise otogara giderek Adem'i mekanında tekme tokat dövdü. Final sahnesinde ise Faruk yeni işi için oldukça önemli olan bir toplantıdayken, polis tarafından cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.