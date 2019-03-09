İstanbullu Gelin'e Faruk ve Özgür'ün öpüşme sahnesi damga vurdu! İstanbullu Gelin 75. son bölüm izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 8 Mart Cuma yayınlanan 75. son bölüm finalinde şaşırtan bir sahne yer aldı. Faruk iş seyahati için Özgür ile aynı otelde kaldı. Süreyya ise sürpriz yaparak Faruk'un oteline geldi.

SÜREYYA, FARUK VE ÖZGÜR'Ü ÖPÜŞÜRKEN GÖRDÜ!

Süreyya ile mesajlaşan Faruk, 'Keşke sana sarılabilseydim' içerikli aşk mesajını yanlışlıkla Özgür'e yollayınca ortalık karıştı. Faruk'tan hoşlanan Özgür mesajı görünce havalara uçtu.

Faruk durumu izah etmek için Özgür'ün odasına geldi. Özgür kapıda Faruk'u görür görmez öpüşmeye başladı. O sırada kata gelen Süreyya, Faruk ve Özgür'ü otel odası kapısında üzerlerinde bornozlarıyla öpüşürken gördü. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Süreyya koşarak otelden ayrıldı. İstanbullu Gelin yeni bölümde ise Faruk'un bu durumu nasıl izah edeceği ve Süreyya'nın ne yapacağı merak konusu oldu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikret, Okan’ın İpek’e açıldığını öğrenince herkesi şaşırtacak bir adım atar. Faruk ve Adem, Fikret için endişelendiğinden harekete geçerler fakat gerçek onların tahmin ettiği gibi değildir. Yaşananlar Faruk ve Süreyya ilişkisinde de gerilim yaratır. İpek’in kararı ise aile için yeni bir dönemi başlatacaktır. Faruk’un iş için Özgür ile şehir dışına çıkması ve yaşanan yanlış anlaşılmalar onu dört koldan sıkıştıracaktır.

