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İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz oğlu için bakın ne yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 15:31 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in başrolünde oynayan ve haftanın 6 günü 10'ar saat çalışan Özcan Deniz, oğlu için bakın ne yaptı

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz oğlu için bakın ne yaptı!

İstanbullu Gelin'in başrolünde oynayan ve haftanın 6 günü 10'ar saat çalışan Özcan Deniz, setten 'babalık izni' istedi.

Sabah'ın haberini göre; yapım şirketi ve yönetmen, Özcan Deniz'e 30 Nisan'dan başlayarak 40 günlüğüne yeni bir çekim planı hazırladı.

Özcan Deniz, yeni hazırlanan plana göre, artık sedece haftanın 2 günü çalışıyor ve tüm sahneleri çekilip bitiriliyor. Oyuncu, kalan tüm zamanını Zekeriyaköy'deki villasında eşi ve oğluyla ilgilenerek geçiriyor.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin Özcan Deniz

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