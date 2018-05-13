İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz oğlu için bakın ne yaptı!

İstanbullu Gelin'in başrolünde oynayan ve haftanın 6 günü 10'ar saat çalışan Özcan Deniz, setten 'babalık izni' istedi.

Sabah'ın haberini göre; yapım şirketi ve yönetmen, Özcan Deniz'e 30 Nisan'dan başlayarak 40 günlüğüne yeni bir çekim planı hazırladı.

Özcan Deniz, yeni hazırlanan plana göre, artık sedece haftanın 2 günü çalışıyor ve tüm sahneleri çekilip bitiriliyor. Oyuncu, kalan tüm zamanını Zekeriyaköy'deki villasında eşi ve oğluyla ilgilenerek geçiriyor.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.

