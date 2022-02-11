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İstanbullu Gelin’in yıldızları yıllar sonra 'Sırça' ile bir araya geldi

11.02.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullu Gelin dizisinde birlikte rol alan İpek Bilgin, Aslı Enver, Güven Murat Akpınar, “Sırça” isimli tiyatro oyunu için yeniden bir araya geldi.

İstanbullu Gelin’in yıldızları yıllar sonra 'Sırça' ile bir araya geldi

Bir döneme damgasını vuran 'İstanbullu Gelin' dizisinin üç oyuncusu yıllar sonra başka bir projede bir araya geldi. İpek Bilgin, Aslı Enver, Güven Murat Akpınar “Sırça” adlı oyunda buluştu. Oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu da yer alırken “Çok hassas, her an kırılabilir ve tam da bu yüzden her an kırabilir insanların hikayesi” mottosuyla sahnelenen oyun yüzyılın en büyük tiyatro yazarlarından olarak bilinen Tennessee Williams imzası taşıyor.

Hira Tekindor tarafından çevrilen Sırça, 22 Mart’ta prömiyerini yapacak.

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Aslı Enver
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