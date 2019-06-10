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İstanbulspor 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

FUTBOL HABERLERİ  | 10.06.2019 07:41 | Son Güncelleme

İstanbulspor, tecrübeli futbolcular Murat Duruer, Arif Morkaya ve Barış Örücü ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İstanbulspor 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren ve sezonu 43 puanla 11. sırada tamamlayan İstanbulspor'da üç ayrılık yaşandı. Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki Barış Örücü, 30 yaşındaki Arif Morkaya ve 31 yaşındaki Murat Duruer ile yolların ayrıldığını açıkladı. Üç oyuncuya da takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbulspor Murat Duruer Arif Morkaya Barış Örücü

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