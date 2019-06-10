İstanbulspor 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren ve sezonu 43 puanla 11. sırada tamamlayan İstanbulspor'da üç ayrılık yaşandı. Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki Barış Örücü, 30 yaşındaki Arif Morkaya ve 31 yaşındaki Murat Duruer ile yolların ayrıldığını açıkladı. Üç oyuncuya da takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi.





