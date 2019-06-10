İstanbulspor 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren ve sezonu 43 puanla 11. sırada tamamlayan İstanbulspor'da üç ayrılık yaşandı. Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki Barış Örücü, 30 yaşındaki Arif Morkaya ve 31 yaşındaki Murat Duruer ile yolların ayrıldığını açıkladı. Üç oyuncuya da takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Menajeri müjdeyi verdi! Onyekuru G.Saray'a...
İlkay'a maç engeli, düğüne gidemedi
Süper Lig'de Juan Mata bombası!
Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu
Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler
Transfer için tarih verdiler
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Trabzon'dan F.Bahçe'ye çok sert 2010/11 sezonu yanıtı!
Umut Bulut'a sürpriz talip
Beşiktaş'tan Necip açıklaması
Milli futbolcumuz takımına veda etti
Beşiktaş'tan Süper Lig'in yıldızına kanca
Bu gurur Ozan Kabak'ın! Tarihi ödül...
Efsane kulüp 160 milyon Euro'ya satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum