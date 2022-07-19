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İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı

19.07.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan." ifadeleri kullanıldı.

Emrecan Uzunhan, geçen sezon İstanbulspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta bir gol kaydetti.

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