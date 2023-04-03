İstanbulspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor Fatih Karagümrük maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İstanbulspor Fatih Karagümrük maçında Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. İşte İstanbulspor Fatih Karagümrük maçının yayın saati ve kanalı..

İSTANBULSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Fatih Karagümrük maçı 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP

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