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İstanbulspor Fatih Tekke'ye emanet

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirildiği açıklandı.

İstanbulspor Fatih Tekke'ye emanet

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunu 50 puanla 9. sırada bitiren İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yalçın Koşukavak'ın görevinden ayrılmasının ardından sarı-siyahlı takımın başına Fatih Tekke getirildi. İstanbulspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saral'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekke'nin gelecek sezondan itibaren İstanbul ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbulspor fatih tekke Spor Toto 1. Lig

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