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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç?

26.09.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı olarak ekrana geliyor. Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçı bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Okan Buruk'un öğrencileri konuk olacakları sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Sporseverler İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranını şimdiden internette araştırmaya başladı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayını için geri sayım sona erdi. Avrupa'daki temsilcilerimizin play-off karşılaşmaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalardan biri olan İstanbulspor Galatasaray maçının canlı yayın saati, kanalı ve 11'leri merak edildi. İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Galatasaray maçı bu akşam (26 Eylül 2023 Salı) saat 20:00'de başladı.

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

Kaşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Maçın VAR hakemi Koray Gençerler olacak.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇINDA 11'LER

İstanbulspor 11'i: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim.

Galatasaray 11'i: Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Tete, Icardi.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI


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