İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç?

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayını için geri sayım sona erdi. Avrupa'daki temsilcilerimizin play-off karşılaşmaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalardan biri olan İstanbulspor Galatasaray maçının canlı yayın saati, kanalı ve 11'leri merak edildi. İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Galatasaray maçı bu akşam (26 Eylül 2023 Salı) saat 20:00'de başladı.

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

Kaşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Maçın VAR hakemi Koray Gençerler olacak.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇINDA 11'LER

İstanbulspor 11'i: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim.

Galatasaray 11'i: Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Tete, Icardi.



