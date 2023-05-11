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İstanbulspor - Galatasaray maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak!

11.05.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor-Galatasaray mücadelesinin hangi statta oynanacağı merak edilirken, TFF'den yapılan açıklamayla karşılaşmanın oynanacağı stadyum belli oldu. İşte detaylar...

İstanbulspor - Galatasaray maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak!

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan İstanbulspor, önümüzdeki ay oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bakıma alınan sahalarından dolayı maçlarını burada oynayamayacak. Mücadelenin hangi stadyumda oynanacağı merakla beklenirken, TFF'den konuyla alakalı açıklama geldi.

STAT BELLİ OLDU!

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacağını duyurdu.

"TAKIMIMIZ, TARAFTAR ÖNÜNDE DAHA İYİ OYNUYOR"

İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan, "Vodafone Park'ın neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadyumu'nu istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan, taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stadyum fark etmez, izin verseler Kadıköy'de de oynarız." açıklamasını yapmıştı.

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