İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu hala belli olmadı! Kocaeli ya da Sakarya...

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın hangi stadyuma gideceği henüz netlik kazanmadı. Maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan İstanbulspor, önümüzdeki ay oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bakıma alınan sahalarından dolayı maçlarını burada oynayamayacak.

KOCAELİ YA DA SAKARYA

İstanbulspor-Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanması gündeme gelmiş fakat bu talep Beşiktaş tarafından kabul edilmemişti. Gözünü başka stadyumlara çeviren İstanbulspor, Kocaeli ya da Sakarya üzerine duruyor.

"TAKIMIMIZ, TARAFTAR ÖNÜNDE DAHA İYİ OYNUYOR"

İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan, "Vodafone Park'ın neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadyumu'nu istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan, taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stadyum fark etmez, izin verseler Kadıköy'de de oynarız." açıklamasını yapmıştı.



