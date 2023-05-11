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İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu hala belli olmadı! Kocaeli ya da Sakarya...

11.05.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 16 Mayıs'ta oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi stadyum krizi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle İstanbulspor maçının hangi stadyumda oynanacağı henüz netlik kazanmadı.

İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu hala belli olmadı! Kocaeli ya da Sakarya...

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın hangi stadyuma gideceği henüz netlik kazanmadı. Maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan İstanbulspor, önümüzdeki ay oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bakıma alınan sahalarından dolayı maçlarını burada oynayamayacak.

KOCAELİ YA DA SAKARYA

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İstanbulspor-Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanması gündeme gelmiş fakat bu talep Beşiktaş tarafından kabul edilmemişti. Gözünü başka stadyumlara çeviren İstanbulspor, Kocaeli ya da Sakarya üzerine duruyor.

"TAKIMIMIZ, TARAFTAR ÖNÜNDE DAHA İYİ OYNUYOR"

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İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan, "Vodafone Park'ın neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadyumu'nu istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan, taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stadyum fark etmez, izin verseler Kadıköy'de de oynarız." açıklamasını yapmıştı.


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