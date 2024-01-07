İstanbulspor karşısında attığı 4 golle takımını sırtlayan Cengiz Ünder için Fenerbahçe'den paylaşım!

İstanbulspor karşısında çıktığı mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de attığı 4 golle yıldızlaşan Cengiz Ünder takımını adeta sırtladı.
Kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösteren Ünder bu performansıyla alkış toplarken maçın ardından Fenerbahçe resmi hesabından da bir paylaşım yapıldı.
Sarı-Lacivertliler yaptığı paylaşıma, "Bugün Cengiz Ünder'i izlerken aldığımız keyif" notunu düştü.
Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımı ???? https://t.co/nr32H5RMhP— Mynet Spor (@mynetspor) January 7, 2024