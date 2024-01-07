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İstanbulspor karşısında attığı 4 golle takımını sırtlayan Cengiz Ünder için Fenerbahçe'den paylaşım!

07.01.2024 18:22 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder attığı birbirinden şık 4 golle mücadeleyi tamamlarken karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertliler'in resmi hesabından yıldız oyuncu için bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İstanbulspor karşısında çıktığı mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de attığı 4 golle yıldızlaşan Cengiz Ünder takımını adeta sırtladı.

Kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösteren Ünder bu performansıyla alkış toplarken maçın ardından Fenerbahçe resmi hesabından da bir paylaşım yapıldı.

Sarı-Lacivertliler yaptığı paylaşıma, "Bugün Cengiz Ünder'i izlerken aldığımız keyif" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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