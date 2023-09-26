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İstanbulspor maçında Galatasaraylı futbolcular yeşile boyandı, gerçek sonradan anlaşıldı! "Türk futbolunun özeti"

26.09.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 3. hafta erteleme mücadelesinde karşılaştığı İstanbulspor mücadelesinde futbolcular zaman ilerledikçe yeşile boyanırken bu durumun sebebi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya beyaz formayla çıkan Galatasaraylı futbolcuların maçta dakikalar ilerledikçe formaları yeşile boyanırken, özellikle Torreira'nın sarıya boyadığı saçları zaman ilerledikçe yeşile döndü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

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Yaşanan bu durum sonrası Galatasaray'dan bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Küçük bir not: Bugün yeşil forma giymiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ZEMİNİN YEŞİLE BOYANDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

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Yaşanan bu durumun sebebinin ise oldukça kötü durumda Atatürk Olimpiyat Stadyumu zemininin yeşil renge boyanmasının olduğu öğrenildi.

"TÜRK FUTBOLUNUN ÖZETİ"

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Spor spikeri Emek Ege ise sosyal medya hesabından bu durumu eleştiriken, "Bu durum yani bakımsız zemini boyayarak taraftara yutturmaya çalışmak Türk futbolunun özetidir.. Tıpkı boş tribünleri 'play off' icadıyla doldurmayı düşünmek gibi.. Önce ligin adaletli olduğu inancını tesis edin devamı gelir.." ifadelerini kullandı.

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