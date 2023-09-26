İstanbulspor teknik sorumlusu Olcay Demir'den maç sonu açıklama: Tenhada özür olmaz!

Süper Lig'in 3. haftasının erteleme mücadelesinde sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında bugünkü maça çıkan teknik sorumlu Olcay Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demir, "Aslında oyunu 3 bölümde planlamıştık. İlk yarı beklediğimiz gibi geçti. Galatasaray'a oynamamız gerektiği gibi oynadık. Savunma anlamında planlarımız tuttu. Bir tane saçmasapan bir penaltı oldu. Pozisyon yok, bir şey yok! İlk yarının son dakikalarına doğru golü yedik." dedi.

"KAMERALARIN ÖNÜNDE YAPTIN..."

Ndao'nun oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin üzerine soyunma odasında yaşananları anlatan Demir, "Alassane Ndao ile onu konuşuyorduk. Başkan da geldi. Özür de diledi. Kameraların önünde bunu yaptın, basının önünde özür dilersen özrünü kabul ederim, yoksa hiçbir şekilde kabul etmem dedim. O da tamam dedi." şeklinde konuştu.

"TENHADA OLMAZ"

"Şimdi başkanımızla beraber onu konuşuyorlar. Ben 10 senedir bu kulübün içerisindeyim. Fatih Tekke'nin yardımcısıydım. Yarın büyük ihtimalle bırakacağım. Emanet olarak buraya çıktım. Fatih Hoca'nın işte gitmesinden sonra Ndao biraz üzerine alındı çıkmasını. Taktiksel bir şeydi bu. Orada ters ayaklı bir oyuncu istedim. Bir şeyler söyledi orada. Çok şey yapmadım sinirli diye. Ben 10 senedir bu kulüpteyim. Bu çocukların hepsi benim kardeşim gibi. Hepsiyle çay, kahve içiyoruz; eşlerimiz görüşüyor. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. 2015 senesinden beri, Yalçın Hoca'dan beri buradayım. Daha önce hiç görmedim. Bizde olmazdı. İstanbulspor'un kültürüne çok aykırı bir şey. Böyle bir talihsizlik yaşandı. Sinirlendim. Ne yapmaya çalışıyorsun, kameraların önünde bilerek mi yapıyorsun dedim. O da bir şeyler söyledi. Ben olayın taktiksel olduğunu söyledim. Hareketi kameralar önünde yapıyorsan özrünü de kameralar önünde yapacaksın, öyle tenhalarda olmaz dedim. Öyle kapandı mevzu. Bir problem yok." sözlerini sarf etti.

