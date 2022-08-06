YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından

İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından

06.08.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır: - "Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. İyi mücadele ettik, savunma yaptık ve koştuk. Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Galibiyetle başlamak önemliydi" - "Hedefimiz yine şampiyon olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak" - Yeni transferlerden Eren Elmalı: - "Sezonun ilk maçıydı ve bizim için çok önemliydi. Oynayan, oynamayan tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Güzel bir başlangıç oldu"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sezonun açılış maçında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, "Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan sonra Karadeniz temsilcisinin kaptanı Uğucan Çakır ile yeni transferlerden Eren Elmalı, basına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun herkes için hayırlı olması dileğinde bulunan Uğurcan, "Bütün takımlarımız adına fair-play'in konuşulduğu, sakatlıksız ve güzel bir sezon olur." dedi.

Ligde ilk maçların zor olduğunu aktaran milli kaleci, "Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. İyi mücadele ettik, savunma yaptık ve koştuk. Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Galibiyetle başlamak önemliydi. İnşallah devamını getireceğiz." diye konuştu.

Uğurcan Çakır, yeni transferlerin uyum süreciyle ilgili, "Yeni transferlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Giden oyuncular çok kaliteliydi ama yerlerine gelenler de onlar kadar kaliteli. Takım halinde onların uyum sorunlarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Geçen sezon iyi bir uyum yakalamıştık. Bu sezon da aramıza iyi ve kaliteli oyuncular katıldı. Hedefimiz yine şampiyon olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşmelerinin sorulması üzerine tecrübeli file bekçisi, "Onların sezonu bizden önce başladı. Bizden daha hazır görünüyorlar ama biz de kalitemizi biliyoruz, kendimize güveniyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. Bu bizim ve bütün Trabzon'un hayali. İnşallah bunu başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Adının sürekli transferde geçtiğinin hatırlatılması üzerine Trabzonspor'un başarısına odaklandığını söyleyen kaptan Uğurcan, "Şu anlık bir şey yok. Trabzonspor'dayım. Benim için Türkiye'nin en büyük camiası. Burada mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağız. Transfer teklifi gelirse kulübümle oturur bakarız. Şu an burada çok mutluyum ve Trabzonspor'un başarısına odaklandım." şeklinde görüş belirtti.

- Eren Elmalı: "Güzel bir başlangıç oldu"

Karadeniz temsilcisinin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı genç sol bek Eren Elmalı ise "Sezonun ilk maçıydı ve bizim için çok önemliydi. Oynayan, oynamayan tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Güzel bir başlangıç oldu. Önümüzdeki cuma günü bir maç daha var. Şimdi ona odaklanacağız." dedi.

Trabzonspor'a transferinden sonra uyum sürecini iyi atlattığını aktaran 22 yaşındaki futbolcu, "Burada çok güzel karşılandık. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yıllardır burada oynuyormuşuz gibi karşılandık." diye konuştu.

Eren, Turkcell Süper Kupa'daki Demir Grup Sivasspor maçının ardından ligdeki İstanbulspor müsabakasında da gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine, "Takım savunması bizim için çok önemli. Hocamız sürekli bize bunu aşılıyor. Sivasspor maçından sonra bu karşılaşmada da gol yemedik. Takım savunmasını iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii ki eksikliklerimiz olabilir ama bunu geliştirmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Giresunspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladıGiresunspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdiMersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır eren elmalı futbol süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:58
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:23
Yatsı
21:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Bizim Eczane
Atasehir
Filiz Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.