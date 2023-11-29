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İstanbul’u fırtına vurdu: Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu

29.11.2023 08:20 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu.

İstanbul’u fırtına vurdu: Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen fırtına gece saatlerinde başladı. Fırtına sahil ilçelerinde etkisini önemli ölçüde gösterdi. Dev dalgalar Üsküdar sahilde kıyıya vurup yola taştı. Bazı vatandaşlar sahilde dalgaları izledi, bu anı ölümsüzleştirmek için dalgaları arkasına alarak cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kocaeli’den gelen ve dalgaları seyretmek için Üsküdar sahiline geldiğini belirten Yasin Çakmak, "İstanbul Boğazı’nda bu manzaraya aslında çok sık rastlıyoruz. Her kış sezonuna girerken bu boğazı seyretmekten zevk alırız. Sık sık geliriz, burada ıslanmayı pek istedik ama ıslanamadık. Dalga boyu metrelerce yüksekliğe çıkabiliyor. Kız Kulesi’ni her zaman böyle görmek nasip olmayabilir. Arada kışa girerken gelmek lazım. Hava muhalefeti denizi etkiliyor bizim açımızdan keyfi bir durum." şeklinde konuştu.

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