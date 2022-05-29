YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Ayasofya'da görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Ayasofya'da görsel şölenle kutlandı

29.05.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Ayasofya'da görsel şölenle kutlandı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını, Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisiyle kutladı.

Gösterilerde, 1453'te henüz 21 yaşında İstanbul'u fethedip Osmanlı Devleti'ni üç kıtada hüküm süren dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in at üstündeki görseli ve fethin sembolleri, gökyüzü video haritalama yöntemiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi üzerinde verildi.

Fethe dair bilgilerin görsellerle zenginleştirildiği coşkulu anlatımda, "Fethin nişanesi Ayasofya'da ezan susmayacak, İstanbul ebediyen Fatih'in adıyla anılacak" ifadesi kullanıldı.

Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte ise İstanbul'un fethini anlatan görseller ışık ve video mapping yöntemi ile kuleye yansıtıldı.

Görsellerin paylaşıldığı kulede Fetih suresi de yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendiZeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladıBatman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Beylikdüzü'nde banka şubesi soyulduBeylikdüzü'nde banka şubesi soyuldu

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:20
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.