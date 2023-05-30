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İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü Esenler'de kutlandı

30.05.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü, Esenler'de fener alayı ve mehteran gösterisinin yer aldığı programla kutlandı.

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü Esenler'de kutlandı

Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen program Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi imam hatiplerinden Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla başladı.

Ardından İstanbul'un fethinin yıl dönümünü temsilen 570 genç, fenerler ve büyük Türk bayrağıyla mehteran eşliğinde alana geldi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin tarihsel önemini anlattı.

Göksu, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in Hazreti Muhammed'in övgüsüne mahzar olarak büyük bir dönemin kapısını açtığını söyledi.

İstanbul'un fethinin bu coğrafyaya adaletin gelmesinin de sembolü olduğunu belirten Göksu, "Bunun için birçok Hristiyan öncüler bile Osmanlının merhametini, insani duygusunu ifade etmek için 'İstanbul'un sokaklarında kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim.' demişlerdir. Çünkü bizim medeniyetimizin özünde merhamet, insanlık, eşitlik, inanca saygı ve insanların bir tarak gibi eşit olduğu adalet vardır." diye konuştu.

"BU EMANETİ '1453'TE ZULÜM BAŞLADI' DİYENLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

İstanbul'un fethedildikten sonra birçok riskle de karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Göksu, "Burayı bize bırakanlardan Allah razı olsun. Biliyoruz ki onlar büyük mücadele verdiler ve burayı emanet ettiler. Biz de emanetlerine sahip çıkacağız, koruyacağız. Biz, bu emaneti '1453'te zulüm başladı' diyenlere teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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