"İstanbul'un içme suyu havzası"nda son yağışlarla su seviyesi arttı

İBRAHİM YOZOĞLU - CEM ALİ KUŞ - Düzce'de 4 gündür etkisini gösteren şiddetli yağışların etkisiyle İstanbul'a içme suyu temin edilen Melen Çayı ile Efteni Gölü havzasında su seviyesi yükseldi.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü havzası ile Melen Çayı'nın doğduğu bölge, 27 Haziran'dan bu yana kent genelinde etkili olan şiddetli yağışlarla suya doydu.

Sağanak nedeniyle bölgedeki arazilerin yanı sıra çevredeki mesire alanı ve odun deposu da su altında kaldı. Görüntüsüyle adeta longozu andıran havza çevresindeki bazı evler boşaltılırken, ekili alanlardaki mısır ve buğdayların çoğu zarar gördü.

- "Her yıl taşkın oluyor ama bu seneki kadar olmadı"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, bölgenin, bütün suların, derelerin, nehirlerin toplandığı bir alan olduğunu söyledi.

Bolu, Abant, Kaynaşlı ve Akçakoca dağları ile Yedigöller, Uğur Çayı, Asar Deresi, Küçük Melen, Aksu Deresi, Güzeldere şelalelerinden gelen nehir ve derelerin birleşerek Efteni Gölü'nden İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Büyük Melen'in Karadeniz'e döküldüğünü anlatan Demircan, "Yağışların debisi ve toprağın suya doygunluğu o kadar yüksekti ki her yıl taşkın oluyor ama bu seneki kadar olmadı." dedi.

Mesire alanı olarak kullanılan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na bu zamana kadar böyle bir suyun gelmediğine işaret eden Demircan, " Her taraf sular altında, tarım arazileri sular altında. Sadece burası değil, Gölyaka ilçesinin İçmeler köyü, Esen, Yazıpınar, İmamlar, Fatih gibi birçok mahallenin mera ve tarım arazileri hepsi sular altında kaldı. Melen bu suyu taşıyamıyor, genişlemesi gerekir." diye konuştu.

İlçedeki içme suları hattı ile kanalizasyon altyapılarında hasarların bulunduğunu bildiren Demircan, özellikle ekili tarım arazilerindeki ürünlerin büyük zarar gördüğünü anlattı.

Devlet erkanının ve yetkililerin ilçeyi ziyaret ettiğini aktaran Demircan, "130 dönüm araziye mısır ektim, üçüncü yılım. Şimdiye kadar buradan aldığım ürünlerin parasıyla ilçedeki mahallelere 8 futbol ve basket sahası yaptım. Bu yıl da aynı araziye mısır ektim fakat şu anda sular altında." dedi.

- "Efteni Gölü'nde su seviyesi 3-3,5 metre yükseldi"

Demircan, en fazla hasarın ilçeye bağlı İçmeler köyünde oluştuğunu dile getirerek, orada eşyalarıyla birlikte tahliye edilen evlerin bulunduğunu kaydetti.​​​​​​​

Yağışlarla bölgenin cazibe merkezlerinden Efteni Gölü'nde su seviyesinin çok yükseldiğini aktaran Demircan, "Orada bizim işletmemizde olan Milli Parklardan kiraladığımız iskelemiz, kuş gözetleme kulemiz vardı, şu an suyun basıncına dayanamadı, yıkıldı. Önceden yürüme yoluna kadar su gelirdi, şimdi su korkulukları da geçti. Gölde su seviyesi eski halinden 3-3,5 metre civarında yükseldi." diye konuştu.

