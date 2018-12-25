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İşte 2018'in en seksi Instagram paylaşımları

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 25.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

2018 yerini 2019'a bırakmaya hazırlanırken; yavaş yavaş 2018'in enleri de belli olmaya başladı. Bu yıl Instagram'a ünlü isimlerin birbirinden cesur pozları damga vurdu.

2019 yılı için geri sayım yaparken 2018'in en seksi Instagram paylaşımları belli oldu! Kim Kardashian'dan Demi Rose'a seksi paylaşımlarıyla ünlü isimler listede yerini aldı.

İşte 2018'in en seksi Instagram paylaşımları

Ünlülerin en seksi 2018 pozları

Kim Kardashian

Kim Kardashian
Elbette listenin başında Kim Kardashian var! Yaptığı her hareketi olay olan Kardashian ailesinin en dikkat çeken ismi bu yıl da Instagram'a damga vurmayı başardı.

Demi Rose

Demi Rose
Kim Kardashian'ı ise her paylaşımıyla olay olmayı başaran fenomen ve model Demi Rose takep ediyor.

Chloe Ferry

Chloe Ferry
Chloe Ferry 2018 yılına tatil pozlarıyla damga vurdu.

Ellie Brown

Ellie Brown
Aşk Adası'nın yıldızı da listede yerini aldı.

Megan McKenna

Megan McKenna
Megan McKenna da yatak pozuyla listede.

Marnie Simpson

Marnie Simpson
Marnie Simpson üstsüz yatak pozuyla Instagram'ı kasıp kavurmuştu.

Ashley Graham

Ashley Graham
Ve Ashley Graham... Bu yıl zayıfladığı yönünde eleştirilere maruz kalan Graham yılın son günlerinde verdiği bu ayna selfie'si ile listeye hızlı giriş yaptı.

Bella Hadid

Bella Hadid
Elbette Bella Hadid olmadan böyle bir liste olmazdı. Seksi model elbette listede yerini buldu.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian
Kardashian'ların sonradan açılan isimlerinden Kourtney Kardashian çıplak pozlarının yanı sıra bu duş pozuyla olay oldu.

Perrie Edwards

Perrie Edwards
Perrie Edwards da göğüslerini gizlediği bu pozla olay olmuştu.

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Lisa Snowdon

Lisa Snowdon

Olivia Attwood

Olivia Attwood

Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley

Iggy Azalea

Iggy Azalea

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Kimberley Garner

Kimberley Garner

Cardi B

Cardi B

Billie Faiers

Billie Faiers
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