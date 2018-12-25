2019 yılı için geri sayım yaparken 2018'in en seksi Instagram paylaşımları belli oldu! Kim Kardashian'dan Demi Rose'a seksi paylaşımlarıyla ünlü isimler listede yerini aldı. İşte 2018'in en seksi Instagram paylaşımları

Ünlülerin en seksi 2018 pozları

Kim Kardashian Elbette listenin başında Kim Kardashian var! Yaptığı her hareketi olay olan Kardashian ailesinin en dikkat çeken ismi bu yıl da Instagram'a damga vurmayı başardı.

Demi Rose Kim Kardashian'ı ise her paylaşımıyla olay olmayı başaran fenomen ve model Demi Rose takep ediyor.

Chloe Ferry Chloe Ferry 2018 yılına tatil pozlarıyla damga vurdu.

Ellie Brown Aşk Adası'nın yıldızı da listede yerini aldı.

Megan McKenna Megan McKenna da yatak pozuyla listede.

Marnie Simpson Marnie Simpson üstsüz yatak pozuyla Instagram'ı kasıp kavurmuştu.

Ashley Graham Ve Ashley Graham... Bu yıl zayıfladığı yönünde eleştirilere maruz kalan Graham yılın son günlerinde verdiği bu ayna selfie'si ile listeye hızlı giriş yaptı.

Bella Hadid Elbette Bella Hadid olmadan böyle bir liste olmazdı. Seksi model elbette listede yerini buldu.

Kourtney Kardashian Kardashian'ların sonradan açılan isimlerinden Kourtney Kardashian çıplak pozlarının yanı sıra bu duş pozuyla olay oldu.

Perrie Edwards Perrie Edwards da göğüslerini gizlediği bu pozla olay olmuştu.

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Lisa Snowdon

Olivia Attwood

Elizabeth Hurley

Iggy Azalea

Kendall Jenner

Miley Cyrus

Kimberley Garner

Cardi B