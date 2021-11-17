İşte A Milli Takım'ın play-off'lardaki muhtemel rakipleri

Dünya Kupası Elemeler'inde G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup eden A Milliler play-off'lara kalma hakkı kazandı. Milli takımımız ile birlikte play-off'lara kalan 12 takım belli oldu. İşte A Millilerin muhtemel rakipleri...
2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:
Seri başı olanlar:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Seri başı olmayanlar:
Türkiye
Polonya
Kuzey Makedonya
Ukrayna
Avusturya
Çekya
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.
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