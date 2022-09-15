SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. İşte A Milli Takım'ın yeni sezon formaları!

İşte A Milli Takım'ın yeni sezon formaları!

15.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların yeni sezon formaları, kırmızı-beyaz ulusal renklerin yanı sıra Türkiye'nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden yorumlandı.

İşte A Milli Takım'ın yeni sezon formaları!

İç saha formasında, beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanılırken, kırmızı-beyaz ulusal renkleriyle forma tasarımına yeni bir soluk getirildi. Futbolseverler tarafından gururla giyilecek formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk bayrağı konumlandırıldı.

NOSTALJİK BİR GERİ DÖNÜŞ!

Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından biri olan geleneksel altıgen çini deseni kullanılarak, köklere nostaljik bir geri dönüş yapılıyor. Dış saha formasının göğüs kısmındaki şerit ve çini deseni arasında oluşturulan kontrast tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi veriyor.

"Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana" mesajıyla görücüye çıkan koleksiyon futbolun birleştirici gücünün altını çizerken, A Milli Takım ve her koşulda takımını destekleyen taraftarların birliktelik duygusundan ilham alıyor.

2023 Türkiye Milli Takım koleksiyonu 15 Eylül'de TFF kanalları üzerinden erken erişim ile satışa sunulurken, 21 Eylül'de ise genel satışa çıkacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milliler Konya'da şampiyon!Milliler Konya'da şampiyon!
Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son! Hayranları üzgün ve şaşkın...Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son! Hayranları üzgün ve şaşkın...
F.Bahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldıF.Bahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldı
Anahtar Kelimeler:
a milli takım forma a milli futbol takımı formaları da, yapılan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Vahşetin böylesi! Üç çocuğunu okyanusa götürüp boğarak öldürdü

Vahşetin böylesi! Üç çocuğunu okyanusa götürüp boğarak öldürdü

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.