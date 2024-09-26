İşte Arda Güler'in yeni arabası! Fiyatı dudak uçuklattı...

Real Madrid, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bir otomobil markasıyla yeni sponsorluk anlaşması imzaladı. Geçtiğimiz sezon BMW XM'i tercih eden Arda Güler, bu sene başka bir model tercih etti.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Yeni oyuncağıyla poz veren Güler'in elektrikli aracı 140 bin Euro (5.330 milyon TL) değerinde.

ANCELOTTI İ5'İ TERCİH ETTİ

Milli futbolcumuzun yanı sıra Vini Jr, Militao ve Brahim Diaz da i7'yi tercih eden isimler oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihi ise i5 oldu.

Takım kaptanı Luka Modric'in yanı sıra Dani Carvajal, Bellingham ve Kylian Mbappe ise XM modelini tercih eden futbolcular arasında yer aldı.