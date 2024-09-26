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İşte Arda Güler'in yeni arabası! Fiyatı dudak uçuklattı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.09.2024 13:25
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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, kulübünün ünlü bir otomobil markasıyla sponsorluk anlaşması sonrası yeni bir araba sahibi oldu. Yıldız ismin yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

İşte Arda Güler'in yeni arabası! Fiyatı dudak uçuklattı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bir otomobil markasıyla yeni sponsorluk anlaşması imzaladı. Geçtiğimiz sezon BMW XM'i tercih eden Arda Güler, bu sene başka bir model tercih etti.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

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Yeni oyuncağıyla poz veren Güler'in elektrikli aracı 140 bin Euro (5.330 milyon TL) değerinde.

ANCELOTTI İ5'İ TERCİH ETTİ

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Milli futbolcumuzun yanı sıra Vini Jr, Militao ve Brahim Diaz da i7'yi tercih eden isimler oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihi ise i5 oldu.

Takım kaptanı Luka Modric'in yanı sıra Dani Carvajal, Bellingham ve Kylian Mbappe ise XM modelini tercih eden futbolcular arasında yer aldı.

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BMW Arda Güler son dakika araba real madrid
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