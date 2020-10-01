İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri, play-off rövanş maçlarının tamamlanmasıyla netleşti. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları sona ererken, Devler Ligi'nde gruplara kalan 32 takım ve torbalar belli oldu.
Bayern Münih (Almanya)
Sevilla (İspanya)
Real Madrid (İspanya)
Liverpool (İngiltere)
Juventus (İtalya)
Paris Saint-Germain (PSG) (Fransa)
Zenit (Rusya)
Porto (Portekiz)
Barcelona (İspanya)
Atletico Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere)
Manchester United (İngiltere)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Dortmund (Almanya)
Chelsea (İngiltere)
Ajax (Hollanda)
Dinamo Kiev (Ukrayna)
Salzburg (Avusturya)
RB Leipzig (Almanya)
Inter (İtalya)
Olympiakos (Yunanistan)
Lazio (İtalya
Krasnodar (Rusya)
Atalanta (İtalya)
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