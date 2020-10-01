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İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri, play-off rövanş maçlarının tamamlanmasıyla netleşti. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları sona ererken, Devler Ligi'nde gruplara kalan 32 takım ve torbalar belli oldu.

1. TORBA

Bayern Münih (Almanya)
Sevilla (İspanya)
Real Madrid (İspanya)
Liverpool (İngiltere)
Juventus (İtalya)
Paris Saint-Germain (PSG) (Fransa)
Zenit (Rusya)
Porto (Portekiz)

2. TORBA

Barcelona (İspanya)
Atletico Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere)
Manchester United (İngiltere)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Dortmund (Almanya)
Chelsea (İngiltere)
Ajax (Hollanda)

3. TORBA

Dinamo Kiev (Ukrayna)
Salzburg (Avusturya)
RB Leipzig (Almanya)
Inter (İtalya)
Olympiakos (Yunanistan)
Lazio (İtalya
Krasnodar (Rusya)
Atalanta (İtalya)

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN

  1. hafta 20/21 Ekim
  2. hafta 27/28 Ekim
  3. hafta 3/4 Kasım
  4. hafta 24/25 Kasım
  5. hafta 1/2 Aralık
  6. hafta 8/9 Aralık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence hiç gitmesinler TÜRKİYEDE ki şampiyonlukları yeter onlara ..
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