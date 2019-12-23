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İşte Batuhan Karadeniz'in 11. takımı

FUTBOL HABERLERİ  | 23.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

Bandırmaspor ile yollarını ayıran Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'a transfer oldu.

İşte Batuhan Karadeniz'in 11. takımı

Bu sezon Bandırmaspor ile tekrar çıkış yakalayan Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu.

Bandırmaspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile sözleşme imzaladı.

Kariyerinde 11. kez transfer olan Batuhan, bu sezon Bandırmaspor ile 14 maçta 10 gol kaydetmişti.

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