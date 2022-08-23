İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetik sonrası bambaşka biri oldu! Fenomen ismi gören tanıyamıyor

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve butik işletmeciliği yapan Ayşegül Melisa Doğan, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı Bu Tarz Benim yarışmasıyla tanınmıştı. Programda bir başka yarışmacı Özlem Özden'le yaşadığı kavgalarla bilinen isim, seneler sonra görüntüsüyle şaşırttı.

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI AYŞEGÜL MELİSA DOĞAN'I ŞİMDİ GÖREN TANIYAMIYOR!

İşte Benim Stilim yarışmasında adı sürekli kavgaya karışan yarışmacı Ayşegül Melisa Doğan yarışma sonrası estetik operasyon yaptırmıştı.

Fenomen isim, estetikleriyle ilgili "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" itirafı yapmıştı.

Doğan, ayrıca kendisine sosyal medya üzerinde hakaret dolu paylaşımda bulunan ve estetik sonrası halini hakaret kullanarak eleştiren bir kullanıcı hakkında hakaret suçundan dava açmıştı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ayşegül Melisa Doğan, yaptırdığı estetik operasyonların ardından yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü ismin son hali ise bir dönemin efsane programı İşte Benim Stilim hayranlarını şaşırttı. Doğan'ı şimdilerde görenler adeta tanıyamıyor.

Doğan'ın yeni halini gören takipçiler "Ne yaptın kendine?" yorumunda bulundu.

İşte İşte Benim Stilim yarışmacılarından Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali...



