İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı’nın inanılmaz değişimi

‘İşte Benim Stilim’ yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.



Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcıları 'Allah görse tanımaz', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

