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İşte Benim Stilim'in yıldızı Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

08.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2014 yılında ekrana gelen İşte Benim Stilim programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Emel Özkızıltaş, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Emel Özkızıltaş, son haliyle sosyal medya kullanıcıları tarafından Bülent Ersoy'un gençliğine benzetildi.

İşte Benim Stilim'in yıldızı Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımı olan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Emel Özkızıltaş, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Emel Özkızıltaş'ın son hali, yorum yağmuruna tutuldu.

7 sezon boyunca TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan İşte Benim Stilim programı, renkli yarışmacıları ve jüri üyeleriyle bir döneme damga vurmuştu. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert gibi isimler yer alıyordu. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışmadan, birçok isim gelip geçti.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Emel Özkızıltaş son haliyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

İşte Benim Stilim'in unutulmaz yarışmacıları arasında Azeri kökenli Emel Özkızıltaş da vardı. Sempatik tavırları ve kendine has güzelliğiyle dikkat çeken Emel Özkızıltaş, bir süredir kameralardan uzak yaşıyordu.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Emel Özkızıltaş son haliyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

Emel Özkızıltaş'ın yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, Özkızıltaş'ın son haline sayısız yorumda bulundu.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Emel Özkızıltaş son haliyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

İŞTE SON HALİ

Özkızıltaş'ın değişimine ''Bülent Ersoy'un gençliği sandım'', ''Bülent Ersoy'un kayıp kızı'', ''Bunu kendisine neden yaptı!'', ''İşlemleri fazla kaçırınca yapay olmuş'' ve ''Eski hali çok daha güzeldi'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Benim Stilim'in yıldızı Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

36 yaşındaki Emel Özkızıltaş, her ne kadar İşte Benim Stilim programı ile akıllara kazınsa da, pek çok projede yer aldı.

İşte Benim Stilim'in yıldızı Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

Gelinim Mutfakta, Çarkıfelek, Bugün Ne Giysem gibi yarışmalarda kamera karşısına geçen Emel Özkızıltaş'ın lakabı 'Zennube' idi.

İşte Benim Stilim'in yıldızı Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

Şimdilerde sosyal medyada epey aktif olan Özkızıltaş, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte Benim Stilim'in yıldızı Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu...

İşte Benim Stilim'in yıldızı Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

İşte Benim Stilim'in yıldızı Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''

İşte Benim Stilim'in yıldızı Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Bülent Ersoy sandım''


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