İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş evinde ölü bulundu! Kan donduran iddiaların ardından yeni detaylar çıktı

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ANNESİNE ATTIĞI MESAJ ŞAŞIRTTI

Blog Yağmur sayfasında yer alan habere göre, Yağmur Taktaş, Amerika'da yaşayan eski sevgilisi tarafından arefe günü cinayete kurban gitti. Genç kadının cenazesi, ailesiyle birlikte yaşadığı Adana'ya getirilerek defnedildi. Taktaş'ın daha önce annesine "Türkiye'ye benim ölüm gelir" dediği iddia ediliyor.

Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyulması ve tüm paylaşımların kaldırılması hakkında da farklı yorumlar yapıldı.

Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ ŞİDDETE MARUZ KALDI"

Ayrıca konuya ilişkin halktv.com.tr'ye konuşan Taktaş'ın ailesi kızlarının daha önce de birçok kez şiddete maruz kaldığını, A.C.F.'nin tarafından kızlarına gönderilen şiddet mesajlarına şahit olduklarını belirtti.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan İşte Benim Stilim gibi televizyon programlarına katılmış ve cesur pozlarıyla dikkat çekmiştir.





