Ülkeyi terk etmişti! Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu

Merve Taşkın, Hülya Avşar'ın programına konuk olmuş, yaptığı özel modellik yoluyla kazandığı paradan bahsetmiş ve bu açıklamaları yargıya taşınmıştı. Programda fuhuşu "kolay para kazanma yolu" olarak nitelendirdiği iddia edilen Taşkın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturmanın tamamlanması ardından hazırlanan iddianamede, Taşkın'ın "Bu işte çok ciddi paralar var, bir gecede ayda kazanılan para elde edilebilir" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Ayrıca para karşılığı ilişkiyi kabul ettiğine dair sözleri ile bazı ifadelerinin "fuhuşa teşvik ve özendirme" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

İSTENEN CEZA

Savcılık, Taşkın'ın açıklamalarının toplum açısından özendirici nitelik taşıdığını belirterek dava açtı. İddianamede, Taşkın için "fuhuşa teşvik" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor.

ÜLKEYİ TERK ETMİŞTİ

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın hakkındaki soruşturmalar sonrası ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı. Bali'ye yerleştiğini duyuran Merve Taşkın hakkında yakalama kararı da çıkartılmıştı.