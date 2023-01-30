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  4. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşenur balcı değişimiyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşenur balcı değişimiyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

30.01.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşenur Balcı, yarışmada stilinin yanında sivri çıkışlarıyla da hafızalara kazınmıştı. Sosyal medya hesabında aktif paylaşımlarda bulunan Ayşenur Balcı'yı geçirdiği estetik operasyonlardan sonra görenler tanımakta zorluk çekiyor. Değişimiyle şaşkına çeviren Ayşenur Balcı'ya sosyal medya kullanıcılarından yorumlar yağıyor.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşenur balcı değişimiyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

İşte Benim Stilim yarışmasının sansasyonel ismi Ayşenur Balcı, yarışmanın 2015 yılında yayınlanan 4. sezonunda birinci olmayı başarmıştı. Geçmişte yaptıklarını hata olarak gören ve modelliğe daha çok adapte olacağını söyleyen Ayşenur Balcı değişimi ile yok artık dedirtiyor.

BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ

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İşte Benim Stilim yarışmasında farklı tarzıyla yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar sert çıkışları ile de akıllarda kalan Ayşenur Balcı'nın paylaşımları dikkat çekiyor.

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Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı'nın şimdilerde o halinden eser bulunmuyor.

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Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak farklı bir görünüme büründü.

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Ayşenur Balcı'nın sosyla medya hesabında paylaştığı görsellerine bazı kullanıcılardan, 'Bu Ayşenur mu?', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlar geliyor.

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