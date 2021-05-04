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İşte Beşiktaş'ta Aboubakar'ın sakatlığında son durum!

04.05.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adale sakatlığı sebebiyle Beşiktaş’ın 7 maçını kaçıran Vincent Aboubakar’ın durumu bugün netlik kazanacak. Tedavisine devam edilen 28 yaşındaki futbolcu, bugünkü idmanda yer alırsa Galatasaray’la cumartesi günü oynanacak derbiye yetişebilecek.

İşte Beşiktaş'ta Aboubakar'ın sakatlığında son durum!

Kamerun Milli Takım’ında yaşadığı sakatlık sebebiyle tam 8 maçta Beşiktaş forması giymeyen Vincent Aboubakar’ın tedavisi sürüyor. Adalesindeki problemin Sivasspor karşılaşmasında tekrarlaması sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden tecrübeli futbolcunun, cumartesi günü Galatasaray’la oynanacak mücadelede forma giyip giymeyeceği bugün netlik kazanacak.

Hatayspor galibiyeti sonrasında 2 gün izinli olan takımın bugünkü çalışmasında yer alması beklenen deneyimli oyuncunun, idmana yetişmemesi halinde Cim Bom’la oynanacak müsabakada da yer alması zor gözüküyor.

MAAŞINA ZAM İSTİYOR

Beşiktaş’ta bu sezon 29 mücadeleye çıkıp 16 gollük performans ortaya koyan Vincent Aboubakar, 1 maçta daha forma giyerse sözleşmesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak. Böyle uzaması halinde 1.5 milyon Euro’luk maaş alacak olan Aboubakar’ın, yönetimden bu miktarın artırılmasını istediği ve kulüp ile oyuncunun menacerinin pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hatayspor maçının kadrosunu bozma Sergen hoca Cincon 2. yarı yorulur o zaman al Abuşu oyuna hem de rlske edilmemiş olur. 90 dakika oynayamaz henüz
Adam sakat falan degil para sorunu var demekkı
canımız ciğerimiz abuşşşşş

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