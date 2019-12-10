İşte "beton binalar", evde "ahşap maketler" yapıyor

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir firmada beton mikseri operatörü olarak çalışan Cumhur Günay, evinde kurduğu atölyede doğadan topladığı ağaç dalları ve köklerinden ahşap ev maketleri yapıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğup büyüyen, işi dolayısıyla yaklaşık 5 yıldır Tavşanlı'da ikamet eden 38 yaşındaki Cumhur Günay, işinde betondan evler, atölyesinde ise ağaçtan maket evler üretiyor.

Günay, AA muhabirine, 5 yıl önce bir inşaatta bulduğu ağaç parçasıyla ahşaptan evler yapmaya başladığını söyledi. Daha önce ahşapla ilgili hiçbir çalışması olmadığını belirten Günay, şöyle devam etti:

"Bir gün inşaatta bir ağaç parçası ayağıma takıldı. Toprağa toza bulanmış, belki fırtınada kopmuş bir daldı bu ve çok güzeldi. Alıp eve götürdüm. Bunu fırçalayıp temizlerken güzelliklerine hayran kaldım, bir ormanlık alan gibi hissederek bıçakla şekillendirmeye başladım. Tamamen doğal olmasını istediğim için de herhangi bir endüstriyel makine kullanmadım."

Günay, üzerinde çalıştığı ağacın doğallığını kaybettirmeden eserler yaptığını aktardı.