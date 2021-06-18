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İşte Demba Ba'nın yeni takımı

18.06.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'den ayrılan Demba Ba, İsviçre kulüplerinden FC Lugano'ya transfer oldu.

İşte Demba Ba'nın yeni takımı

Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek.

İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lugano, 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

FC Lugano, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı.

Geçen sezon Başakşehir formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Demba Ba, kariyerinde Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai ve Göztepe kulüplerinde de forma giymişti.

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