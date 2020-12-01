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İşte Derbiye damga vuran Aboubakar'ın sırrı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.12.2020 10:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki ikinci macerasına tutuk başlayan Vincent Aboubakar, hem kariyeri hem de özel hayatında yaptığı değişikliklerin ardından derbiye damga vurdu. Çalışma, beslenme, uyuma ve boş vakitlerini değerlendirme konusunda düzenlemeye giden Aboubakar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle programının karşılığını aldı.

İşte Derbiye damga vuran Aboubakar'ın sırrı

Kara Kartal'ın sezon başında Portekiz ekibi Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki ikinci macerasında beklenen çıkışa önceki gün imza attı.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe karşısında oldukça motive çıktığı mücadelenin ilk 20 dakikasında attığı 2 golle şov yaptı. Yıldız ismin formunu zirveye çıkaran formüle Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım ulaştı.

Kamerun formasıyla Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mozambik'le oynadıkları 2 maçta 3 gollük performans sergileyen tecrübeli futbolcu, sonrasında Beşiktaş'ta da iki mücadele sonunda rakip fileleri üç kez havalandırdı. Başarılı oyuncu, takım çalışmalarına ek olarak özel hoca eşliğinde de egzersiz programı yaparak ilk olarak formunu yukarıya çekti.

ARKADAŞLARINI İSTANBUL'A GETİRTTİ

Tecrübeli futbolcu, kulübün beslenme uzmanından yardım alıp bu konuda da belirlenen mönüye harfiyen uydu. Korona konusunda da her türlü önlemi alarak sağlığını en iyi şekilde koruyan 28 yaşındaki futbolcu, ailesine ek olarak ülkesi Kamerun'dan akraba ve arkadaşlarını da İstanbul'a getirip özel zamanını da iyi değerlendirdi.

İzin günlerinde bile evine kurdurduğu spor aletleriyle çalışmalarını sürdüren Aboubakar, uyku saatlerini de düzenleyerek vücudunu en iyi şekilde dinlendirdi. Sık sık teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp eksiklerini tamamlama konusunda adımlar atan yıldız futbolcu, tüm bu çalışmaların karşılığını derbide 2 gollük performansıyla aldı.

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