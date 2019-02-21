İşte dünyadaki en acı 10 biber türü

Scoville ölçüm sistemi, 1912 yılında Wilbur Scoville isimli farmakolog tarafından geliştirildi. Test, bir miktar biber ekstresinin tadı denekler tarafından hissedilmeyecek hale gelene kadar şekerli su ile seyreltilmesi ve acının hissedilmediği anda şekerli su ile biberin oranlarının ölçülmesiyle yapılıyor. Bu ölçüye göre acısız bir dolmalık biberin SHU derecesi 0-100 arasında. Tatlı kırmızı biber ise 100-500 SHU arasında değişiyor. Restoranlarda sıkça karşılaştığımız Tabasco sosu 2500-5000 SHU arası derecelere sahipken Habanerolu Tabasco sosu 8000 SHU derecesine çıkıyor. Bir başka bilindik biber olan Cayenne biberi ise 50 bin SHU derecesi ile birçok acı severin havlu atmaya başladığı bir seviye.

Scoville ölçümüne göre en acı 10 biber

10 - KIRMIZI SAVİNA HABANERO 500 Bin SHU derecesi ile daha acıları keşfedilene kadar uzun süre dünyadaki en acı biber olduğu düşünüldü. Küçük miktarlarda yemeklere lezzet vermesi için kullanılır ve yemekle birlikte pişirilerek tüketilir. Doğal hali ile pişirmeden yemek alışık olmayan kişilerde ateş, baş dönmesi, mide yanması, ciltte kızarıklık gibi sonuçlara neden olabilir. Bu belirtiler bu ve bundan daha acı tüm biberler için geçerlidir.

9 - YEDİ POT KIRMIZI DEV 1 Milyon SHU derecesine sahip bu biberler oldukça büyüktür. Trinidad'da yetişen bu biber türü son derece nadir bulunur. Yedi pot yani yedi tencere denmesinin nedeni tek bir adedinin yedi büyük tencere dolusu yemeğe acı tad vermek için yetiyor olmasıdır. Pişirme işlemlerinden geçirmeden doğal haliyle direk tüketimi pek yapılmaz ama bu elbette acıyı ne kadar sevdiğinize bağlı.

8 - YEDİ POT BARRACKPORE 'Yedi Tencere Biberler' ailesinin bir başka üyesi olan Barrackpore da Kırmızı Dev gibi 1 Milyon SHU derecesi ile en acı 10 biber arasında. Trinidad adalarından birinde yetişen bu biberin daha fazla sayıda kıvrımı bulunmakta ve tahmin edebileceğiniz gibi tek bir adedi yedi tencere yemeği ateş gibi acı yapmaya yetmekte. Kırmızı devden farklı olarak acının yanı sıra yemeklere meyvemsi bir tat de verir.

7 - BHUT JOLOKİA (HAYALET BİBER) Youtube'da 'En acıyı kim yiyebilir?' yarışmalarından bilinen ve kahverenginden turuncuya farklı renkleri olan bu biber pek çok kişiye göre dünyadaki en acı şey. Ne var ki scoville ölçümünde 1 milyon 42 bin SHU derecesi ile ancak yedinci sırada yer alıyor.

6 - NEGA VİPER 1 Milyon 350 bin SHU derecesi eğer gözünüzü korkutmuyorsa Naga Viper adlı biber ağzınıza layık. 2011 yılında dünyadaki en acı biber olarak Guiness Rekorlar kitabına giren Naga Viper, biber üreticisi bir çiftçi tarafından Bhut Jolokia, Naga Moric ve Trinidad Scorpion biberlerinden türetildi. Bu biberden yapılan sos en acı yemek tariflerinde kullanılıyor.

5 - TRİNİDAN AKREBİ (BUTCH T) 1 Milyon 464 bin SHU derecede olan Trinidad Akrebi (Scorpion) adeta gerçek bir akrep gibi canınızı yakabilir. Özel bir acı sos firması tarafından geliştirilen ve Butch T olarak anılan biber, Şubat 2012'ye kadar dünyanın en acısı ünvanını elinde bulunduruyordu.

4 - YEDİ POT PRİMO Bir başka 'Yedi Tencere' ailesi üyesi. Yedi Pot Primo 1 milyon 469 bin SHU derecesi ile Trinidad akrebini az farkla da olsa geçiyor. ABD'nin Louisiana eyaletinde yetiştirilen bu sarı renkli biber de farklı biberlerin birleşiminden yapay olarak türetildi.

3 - YEDİ POT DOUGLAH Acının sınırlarında dolaşmaya hazırsanız işte 1 Milyon 854 bin SHU derecesi ile yedi tencere ailesinin bir başka üyesi olan Pot Douglah. Trinidad'da yetiştirilen ve kahverengi olan bu biberin acısına dayanabilen az sayıda insan bulunuyor. Son derece nadir bulunan bu biberi acı ile arası olmayan bir kişinin yemesi halinde hastanelik olma ihtimali oldukça yüksek.

2 - TRİNİDAD MORUGA AKREBİ 2 Milyon 10 bin SHU derecesine sahip bu biber 2 milyon sınırını aşan iki biberden biri ve değil yemek çıplak elle dokunmak dahi cildinizi yakar. Yalnızca Trinidad'ın Moruga bölgesinde yetişen bu biberin küçük bir parçası acıya en dayanıklı kişi için bile ızdırap haline gelebilecek saatlerce ağız yanması ve dudak şişmesi anlamına geliyor.

1 - CAROLİNA REAPER (HP22-BNH7) Güney Carolina'daki bir biber üreticisi tarafından özel olarak üretilen bu biber 2 Milyon 200 bin SHU derecesi ile bir insanın yiyebileceği doğada yetiştirilen en acı şeydir. 2013 yılında Guiness Rekorlar Kitabı bu biberi resmi olarak dünyanın en acı yiyeceği olarak kayda geçirdi. Farklı biberlerin melez bir karışımı olan bu biberi yemek daha önce sayılan pek çok belirtinin yanı sıra ciddi nefes darlığına ve ses kısılmasına yol açar.

BİBER GAZI Emniyet güçlerince kullanılan uluslararası standartlara uygun biber gazları 2 Milyon ila 5 milyon 300 bin SHU dereceleri arasında.

MAD DOG 357 PLUTONİUM Gıda laboratuvarında üretilmiş ve en acı biberlerin ekstreleri ile güçlendirilmiş Mad Dog (Kuduz Köpek) sosu tam tamına 9 milyon SHU derecesine sahip dünya da şimdiye kadar üretilmiş en acı sostur ve tek bir damlası dahi herhangi bir yemeğin sonuna kadar tüketilemesine müsade etmeyecek düzeyde acıdır. Bu tip soslar daha ziyade biber firmaları tarafından prestij ürünü olarak piyasaya sürülür.