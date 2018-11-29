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İşte dünyanın en büyük hayvanları!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 29.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Bir kaç gündür herkes dev öküz Knickers'ı Türkçe anlamıyla 'Külot'u' konuşuyor. 1400 kilo ağırlığı ve 1 metre 94 santimetrelik boyuyla diğer öküzlerin arasında hemen göze çarpan Knickers'ın cüssesi aynı zamanda kurtuluşu da oldu.

Sahibi Geoff Patterson geçen ay Knickers'ı açık artırmayla satmak istedi. Ancak bütün mezbahalar dev öküz için yeterli tesisleri olmadığı için Knickers'ı almayı reddetti.
Knickers'ın devasa cüssesi dünyadaki diğer büyük hayvanları akıllara getirdi.

GİZEMLİ TAVUK

GİZEMLİ TAVUK
İnternet aleminde kısa sürede viral olan devasa tavuğa ait görüntüler izleyenleri şoke etmişti.
Çoğu cins köpekten daha iri olan tavuğa ait görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor.

DEV KEDİ SAMSON

DEV KEDİ SAMSON
Yaklaşık 12 kilogram ağırlığında, 1 metre 20 santimetre uzunluğundaki Samson isimli kedinin sosyal medyada en az 180 bin takipçisi var.

TAVŞAN DARIUS

TAVŞAN DARIUS
Yaklaşık bir buçuk metre boyunda olan dev tavşan Darius'un sahibi, sevimli canavarı beslemek için yılda 5 bin sterlin harcıyor. Tavşanın bir yıl içinde ortalama 2 bin havuç, 700 elma yediği tahmin ediliyor.

DEV SİNCAP

DEV SİNCAP
Dev sincabın bu hale gelmesinin en büyük sebebi turistler. Misafirlerin attığı hiçbir yemişe hayır diyemeyen sincap normal olması gerektiği kilonun iki katına ulaştı.

DEV VATOZ

DEV VATOZ
2015 yılında Tayland'da yakalanan dev vatoz da bugüne kadar karşılaşılan en büyük hayvanlar listesinde başı çekiyor. 362 kilogram çeken hayvanın 4 metre boyunda iki metre genişliğinde olduğu belirtiliyor.

KÖPEK BOPPER

KÖPEK BOPPER
Obez köpek Bopper, sahibinin kurbanı desek yanlış olmaz. Zira haddinden fazla beslendiği için 27 kilodan 50 kiloya yükselen sevimli hayvan zar zor nefes alıyor.

TİMSAH LOLONG

TİMSAH LOLONG
Normal boyutlarında bile korkutucu olan tuzlu su timsahlarının bu üyesi Filipinler'de keşfedildi. 6 buçuk metre boyuna ulaşan dev timsah 2011'de yakalanmadan önce ölümcül saldırılarıyla biliniyordu.
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Anahtar Kelimeler:
büyük hayvan öküz

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