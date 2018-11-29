İşte dünyanın en büyük hayvanları!

Sahibi Geoff Patterson geçen ay Knickers'ı açık artırmayla satmak istedi. Ancak bütün mezbahalar dev öküz için yeterli tesisleri olmadığı için Knickers'ı almayı reddetti.

Knickers'ın devasa cüssesi dünyadaki diğer büyük hayvanları akıllara getirdi.

GİZEMLİ TAVUK İnternet aleminde kısa sürede viral olan devasa tavuğa ait görüntüler izleyenleri şoke etmişti.

Çoğu cins köpekten daha iri olan tavuğa ait görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor.

DEV KEDİ SAMSON Yaklaşık 12 kilogram ağırlığında, 1 metre 20 santimetre uzunluğundaki Samson isimli kedinin sosyal medyada en az 180 bin takipçisi var.

TAVŞAN DARIUS Yaklaşık bir buçuk metre boyunda olan dev tavşan Darius'un sahibi, sevimli canavarı beslemek için yılda 5 bin sterlin harcıyor. Tavşanın bir yıl içinde ortalama 2 bin havuç, 700 elma yediği tahmin ediliyor.

DEV SİNCAP Dev sincabın bu hale gelmesinin en büyük sebebi turistler. Misafirlerin attığı hiçbir yemişe hayır diyemeyen sincap normal olması gerektiği kilonun iki katına ulaştı.

DEV VATOZ 2015 yılında Tayland'da yakalanan dev vatoz da bugüne kadar karşılaşılan en büyük hayvanlar listesinde başı çekiyor. 362 kilogram çeken hayvanın 4 metre boyunda iki metre genişliğinde olduğu belirtiliyor.

KÖPEK BOPPER Obez köpek Bopper, sahibinin kurbanı desek yanlış olmaz. Zira haddinden fazla beslendiği için 27 kilodan 50 kiloya yükselen sevimli hayvan zar zor nefes alıyor.