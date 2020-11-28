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İşte Erol Bulut'un Beşiktaş'a karşı kozları!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2020 22:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Erol Bulut maçla ilgili en önemli koz oyuncularını belirledi. İşte detaylar...

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş'a karşı kozları!

Süper Lig'de Fenerbahçe yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı lacivertlilerde hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

GÖKHAN GÖNÜL'DE SON DURUM

Fenerbahçe'de derbi öncesi Gökhan Gönül'ün durumu merak ediliyor. Milli arada kasığında yırtık meydana gelen tecrübeli futbolcu bu hafta içinde önce düz koşu çalışmaları yaptı ardından da dün takımla idmana başladı. 35 yaşındaki sağ bekin derbide forma giymesi bekleniyor.

4 KRİTİK OYUNCU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un derbide en önemli kozları Caner Erkin, Diego Perotti, Dimitrios Pelkas ve Jose Sosa olacak. Genç teknik adam, Caner Erkin ve Diego Perotti'ye sol taraftan etkili olmaları talimatını verdi. Bulut, iki oyuncudan soldan yapılacak ortaların yanı sıra içeriye girerek pozisyon yaratmalarını istedi.

Dimitrios Pelkas'a ileride pas bağlantısını sağlaması görevi verilirken Sosa da takımı yönlendirerek pozisyon üretilmesine katkı veren oyuncu olacak. Ozan Tufan ise hem forvet arkasında pres yapacak hem de orta sahaya destek verecek.

FERDİ VE MERT HAKAN KULÜBEDE

Performanslarını yukarı çeken Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu ise yedek kulübesinde yer alacak. İki futbolcu da derbide Erol Bulut'un yapacağı hamlelerinin başında gelecek. (AJANSSPOR)

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