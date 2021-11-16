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İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

16.11.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon başında genç oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'da gençleştirme operasyonu devam ediyor. Scout ekibine Tunuslu Anis Slimane izlemesini isteyen Fatih Terim'in gözüne Ekvador Ginesi'nin sol beki Basilio Ndong takıldı. İşte detaylar...

İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim milli maçları tek tek izleyerek takıma katkı sağlayacak isim arıyor.

SLIMANE'Yİ İZLERKEN NDONG'U BULDU

Sarı-kırmızılı ekip devre arasında 6 numaraya takviye yapmaya hazırlanırken sezon başında gündeme gelen Tunuslu Anis Slimane, menajerlerin de önerisiyle listeye yeniden dahil edildi. Fatih Terim daha önce beğenmemesine rağmen Danimarka'nın Brondby takımında oynayan oyuncuyu bir kez daha izledi.

AANHOLT'UN YERİNE

Tunus'un, Ekvador Ginesi ile oynadığı Dünya Kupası grup eleme maçında Slimane için rapor tuttu. Ancak Terim'in gözüne çarpan Ekvador Ginesi'nin sol beki Basilio Ndong oldu. Başarılı çalıştırıcı, Jaziri, Khazri ve Kechrida gibi önemli forvet oyuncuları karşısında mükemmel bir performans gösteren ve takımının 1-0 kazanmasında önemli pay sahibi olan 22 yaşındaki sol beki çok beğendi.

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TERİM ŞARTLARINI SORDU

Van Aanholt'a iyi bir alternatif isteyen Fatih Terim, yönetimden bu oyuncunun şartlarının araştırılmasını talep etti. Ndong, Terim'in kendisini izlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TRANSFER EDİLEBİLİR

Anis Slimane'yi takibe alan Fatih Terim'in gözüne Basilio Ndong takıldı. Westerlo'nun Norveç'ten IK Start'ta kiraladığı futbolcunun düşük maliyeti bulunması transferinin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

GENÇLEŞTİRME OPERASYONU

Son dönemde Kerem, Halil, Berkan, Morutan, Cicaldou gibi genç isimleri futbol piyasasına kazandıran Terim, Ndong ile operasyonlarına devam etmeyi hedefliyor.


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