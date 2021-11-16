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Galatasaray’da Morutan antrenmanda yer almadı

16.11.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü sahasında Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Morutan, adalesinde ağrı hissettiği için antrenmana çıkmadı.

Galatasaray’da Morutan antrenmanda yer almadı
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışması ve dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın taktik oyun üzerinde durulan ana bölümünde ise sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Romanya Milli Takımı'ndan dönen Alexandru Cicaldau bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

MORUTAN ANTRENMANDA YER ALMADI

Romanya Milli Takımı'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Oyuncunun idman programı hakkındaki değerlendirmesi gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.

Milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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