İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin antrenmanlara da alınmamıştı. Krizin perde arkası ortaya çıktı.Bu kararda Caner’in, Erol Bulut’un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsması ve “Böyle oynarsak şampiyon olamayız” ifadesinin etkili olduğu belirlendi.

Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı. Sarı-lacivertliler çizgiyi aşan eleştirileri ve takıma negatif enerji vermesi yüzünden tecrübeli oyuncuyu cezalandırdı.Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. Trabzonspor maçına kadar oyundan genel olarak kimse memnun olmasa da takım içi enerjinin yüksek tutulması gerektiğine inanılıyor. İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.

BİRÇOK KEZ ÇİZGİYİ AÇTI

Mevcut durumda oyuncuların fikirlerini söylemeleri çok büyük problem taşımıyor. Ancak bunun şiddeti çok önemli. Caner’in bu çizgiyi birçok kez aştığı ifade edildi.Antrenmanlarda ve maçlardaki tavırları, teknik heyete yönelik hareketlerinin yanı sıra toplantılar ve bazı maçlarda da eleştirel ifadeler kullanması sonrası sarı-lacivertliler, Caner’i takımdan ayırmaya karar verdi.