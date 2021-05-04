İşte Fenerbahçe'de gidecekler listesi

Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi planlaması yavaş yavaş yapılmaya başlandı.
Kadrosuna yaz transfer döneminde 18 ara transfer döneminde 4 olmak üzere toplam 22 oyuncu katan ve daha önce kadroda bulunan futbolcuları kiralık gönderen sarı lacivertlilerde hareketli günler yaşanacak.
Sezon içinde verim alınamayan ve kiralıktan dönecek birçok oyuncu ile Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor.
Şu an kadroda bulunan oyunculardan Mauricio Lemos performansı yeterli olmayan oyuncuların başında geliyor. Uruguaylı futbolcu ile yolların ayrılması düşünülen ilk isimlerden.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takıma katkısı beklentilerin altında kalan Papiss Cisse ile yeni sözleşme yapılamayacak.
Aston Villa’dan 6 milyon Euro’lık zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer edilen Mbwana Samatta hayal kırıklığı yaratan oyunculardan oldu. Tanzanyalı oyuncunun bonservisi alınacak ancak yeni sezon planlamasına düşünülmediğinden başka bir takıma satılacak.
Kalecilerden Harun Tekin’in sözleşmesi sona erecek ama performansına dayalı olarak yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.
Yedek kalecilerden Oytun Özdoğan’ın da sözleşmesi bitiyor. Genç eldiven ile yollar ayrılacak.
Sezon başında kadroya dahil edilen Marcel Tisserand da teklif gelmesi halinde gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında yer alıyor.
Uzun süredir sakat olan Diego Perotti ve menajeri ile sezon sonunda görüşme gerçekleştirilecek. Sağlık durumuna bağlı olarak Arjantinli yıldızın durumuna karar verilecek.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa’dan transfer edilen ve katkısı yeterli bulunmayan Mame Thiam’a teklif gelirse satışına onay verilecek.
Fenerbahçe’de sezon sonunda kiralıktan dönecek oyuncular da olacak. Kopenhag’dan kiralık dönecek olan Mathias Zanka kadroda düşünülmüyor. Oyuncuya teklif gelirse gönderilecek. Gelmezse anlaşarak yollar ayrılmaya çalışılacak.
İtalya’nın Genoa takımına kiralan Miha Zajc’ın anlaşma gereği satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan takımının oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
Zorya Luhansk’ta forma giyen Allahyar Sayedmanesh gösterdiği performans ile dikkat çekti. 17 maçta 5 gol 3 asist yapan ve 2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var. Allahyar'ı Mircea Lucescu’nun yönettiği Dinamo Kiev'in kadrosuna dahil etmeyi planladığı belirtiliyor. Luhansk, opsiyonu kullanıp kâr elde ederek futbolcuyu Dinamo Kiev'e satabilir.
Belçika’nın Westerlo takımında forma giyen Barış Alıcı da takıma geri dönecek. Barış Alıcı'nın elden çıkarılması bekleniyor.
Yine aynı takımda başarılı performans gösteren kaleci Berke Özer’in kadroda tutulması düşünülüyor.
Konyaspor’a kiralık verilen Oğuz Kağan Güçtekin de Fenerbahçe’ye dönecek.
Süper Lig’e çıkma yarışının içinde olan Adana Demirspor’a kiralanan İsmail Yüksek takıma katılacak.
Devre arasında Fatih Karagümrük’e kiralan ve hayal kırıklığı yaratan Kemal Ademi yeni sezon planlamasında olmayan oyunculardan.
Ara transferde Club Brugge’e kiralık gönderilen Nabil Dirar ile de yollar ayrılacak.
Sezon başında Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiralanan Michael Frey gösterdiği performans ile dikkatleri çekti. Ancak; 27 karşılaşmada 12 gol atan Frey’in sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor. (Ajansspor)
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