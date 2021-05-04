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İşte Fenerbahçe'de gidecekler listesi

04.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirve yarışından kopmayan Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Sarı Lacivertli ekipte ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İşte o isimler...

İşte Fenerbahçe'de gidecekler listesi

Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi planlaması yavaş yavaş yapılmaya başlandı.

Kadrosuna yaz transfer döneminde 18 ara transfer döneminde 4 olmak üzere toplam 22 oyuncu katan ve daha önce kadroda bulunan futbolcuları kiralık gönderen sarı lacivertlilerde hareketli günler yaşanacak.

Sezon içinde verim alınamayan ve kiralıktan dönecek birçok oyuncu ile Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor.

LEMOS

Şu an kadroda bulunan oyunculardan Mauricio Lemos performansı yeterli olmayan oyuncuların başında geliyor. Uruguaylı futbolcu ile yolların ayrılması düşünülen ilk isimlerden.

PAPİSS CİSSE

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takıma katkısı beklentilerin altında kalan Papiss Cisse ile yeni sözleşme yapılamayacak.

SAMATTA

Aston Villa’dan 6 milyon Euro’lık zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer edilen Mbwana Samatta hayal kırıklığı yaratan oyunculardan oldu. Tanzanyalı oyuncunun bonservisi alınacak ancak yeni sezon planlamasına düşünülmediğinden başka bir takıma satılacak.

HARUN TEKİN

Kalecilerden Harun Tekin’in sözleşmesi sona erecek ama performansına dayalı olarak yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

OYTUN ÖZDOĞAN

Yedek kalecilerden Oytun Özdoğan’ın da sözleşmesi bitiyor. Genç eldiven ile yollar ayrılacak.

MARCEL TISSERAND

Sezon başında kadroya dahil edilen Marcel Tisserand da teklif gelmesi halinde gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında yer alıyor.

DİEGO PEROTTİ

Uzun süredir sakat olan Diego Perotti ve menajeri ile sezon sonunda görüşme gerçekleştirilecek. Sağlık durumuna bağlı olarak Arjantinli yıldızın durumuna karar verilecek.

MAME THİAM

Süper Lig ekibi Kasımpaşa’dan transfer edilen ve katkısı yeterli bulunmayan Mame Thiam’a teklif gelirse satışına onay verilecek.

ZANKA

Fenerbahçe’de sezon sonunda kiralıktan dönecek oyuncular da olacak. Kopenhag’dan kiralık dönecek olan Mathias Zanka kadroda düşünülmüyor. Oyuncuya teklif gelirse gönderilecek. Gelmezse anlaşarak yollar ayrılmaya çalışılacak.

MİHA ZAJC

İtalya’nın Genoa takımına kiralan Miha Zajc’ın anlaşma gereği satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan takımının oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

ALLAHYAR

Zorya Luhansk’ta forma giyen Allahyar Sayedmanesh gösterdiği performans ile dikkat çekti. 17 maçta 5 gol 3 asist yapan ve 2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var. Allahyar'ı Mircea Lucescu’nun yönettiği Dinamo Kiev'in kadrosuna dahil etmeyi planladığı belirtiliyor. Luhansk, opsiyonu kullanıp kâr elde ederek futbolcuyu Dinamo Kiev'e satabilir.

BARIŞ ALICI

Belçika’nın Westerlo takımında forma giyen Barış Alıcı da takıma geri dönecek. Barış Alıcı'nın elden çıkarılması bekleniyor.

BERKE ÖZER

Yine aynı takımda başarılı performans gösteren kaleci Berke Özer’in kadroda tutulması düşünülüyor.

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN

Konyaspor’a kiralık verilen Oğuz Kağan Güçtekin de Fenerbahçe’ye dönecek.

İSMAİL YÜKSEK

Süper Lig’e çıkma yarışının içinde olan Adana Demirspor’a kiralanan İsmail Yüksek takıma katılacak.

KEMAL ADEMİ

Devre arasında Fatih Karagümrük’e kiralan ve hayal kırıklığı yaratan Kemal Ademi yeni sezon planlamasında olmayan oyunculardan.

DİRAR

Ara transferde Club Brugge’e kiralık gönderilen Nabil Dirar ile de yollar ayrılacak.

MICHAEL FREY

Sezon başında Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiralanan Michael Frey gösterdiği performans ile dikkatleri çekti. Ancak; 27 karşılaşmada 12 gol atan Frey’in sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor. (Ajansspor)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu yılki performansa göre Fener Bahçemiz den gitmesi gereken iki kişi var birincisi Başkan Ali Koç ikincisi Emre Belözoğlu neden Başkan kaç yıl oldu kaç hoca harcadı kaç yeni yıldız çıkarıp işte gelecekteki oyuncumuz demiş mi yok ee Ali bey başarın ne en kısa zamanda çok hocayla çalışmak dan başka Emre kaçıncı hoca bilmem bildiğim tek şey başkanla birlik de neyiniz varsa alın Fener Bahçemizden ayrılın oraları hak etmiyorsunuz
Katılıyorum artık zaman kaybetmeye tahammülümüz yok
sinan gümüş de göndersinler
Takımla alakası olmayan 20 tane topçu.

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