İşte Fenerbahçe'de gidecekler listesi

Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi planlaması yavaş yavaş yapılmaya başlandı.

Kadrosuna yaz transfer döneminde 18 ara transfer döneminde 4 olmak üzere toplam 22 oyuncu katan ve daha önce kadroda bulunan futbolcuları kiralık gönderen sarı lacivertlilerde hareketli günler yaşanacak.

Sezon içinde verim alınamayan ve kiralıktan dönecek birçok oyuncu ile Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor.

LEMOS

Şu an kadroda bulunan oyunculardan Mauricio Lemos performansı yeterli olmayan oyuncuların başında geliyor. Uruguaylı futbolcu ile yolların ayrılması düşünülen ilk isimlerden.

PAPİSS CİSSE

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takıma katkısı beklentilerin altında kalan Papiss Cisse ile yeni sözleşme yapılamayacak.

SAMATTA

Aston Villa’dan 6 milyon Euro’lık zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer edilen Mbwana Samatta hayal kırıklığı yaratan oyunculardan oldu. Tanzanyalı oyuncunun bonservisi alınacak ancak yeni sezon planlamasına düşünülmediğinden başka bir takıma satılacak.

HARUN TEKİN

Kalecilerden Harun Tekin’in sözleşmesi sona erecek ama performansına dayalı olarak yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.