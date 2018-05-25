İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Bu iddianın yankısı sürerken, Portekiz'den gelen haber ise yeni bir heyecan uyandırdı.

Aykut Kocaman'ın devam edemeyeceği belirtildi

1 / 9 Sporting Lizbon'un 63 yaşındaki çalıştırıcısı Jorge Jesus'un menajeri Jorge Mendes, ortağı Pedro Moreira dos Santos'u hafta sonunda İstanbul'a gönderdi.

2 / 9 Jesus için Fenerbahçeli yetkililerle görüşen Moreira, Portekiz'e döndükten sonra bu ziyaretle ilgili çok önemli bilgiler verdi.

3 / 9 Radio Rennasança'ya konuşan Moreira, "İstanbul'da güzel bir hafta sonu geçirdik. Bazı görüşemeler yaptık" dedi.

4 / 9 Spikerin, "İstanbul seyahatinizin Jorge Jesus için olduğu doğru mu?" sorusuna ise Moreira, "Evet doğru! Don Jorge için en iyisini düşünüyoruz" yanıtını verdi.

5 / 9 Jorge Jesus, şimdiye kadar çalıştırdığı Portekiz takımlarıyla toplamda 11 kupa kazandı.

6 / 9 Benfica'nın başında 2009 - 2010, 2013 - 2014 ve 2014 - 2015 sezonunu şampiyon tamamlayan Jesus, yine Benfica'nın başında geçirdiği 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2013 - 2014 ve 2014 - 2015 sezonlarında Portekiz Kupası'nı kazandı.

7 / 9 Jesus, yine Benfica'nın başında 2014 - 2015 sezonunda Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.

8 / 9 Jesus, Sporting Lizbon'un başına geçtikten sonra ise 2015 - 2016 sezonunda Portekiz Süper Kupası'nı, bu sezon ise Portekiz Kupası'nı kazandı.