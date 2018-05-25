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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.05.2018 07:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi nedeniyle bugün "nezaket gereği" istifasını vermesi beklenen Aykut Kocaman'la yeni dönemde devam edilmeyebileceği belirtildi.

Bu iddianın yankısı sürerken, Portekiz'den gelen haber ise yeni bir heyecan uyandırdı.

Aykut Kocaman'ın devam edemeyeceği belirtildi

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Sporting Lizbon'un 63 yaşındaki çalıştırıcısı Jorge Jesus'un menajeri Jorge Mendes, ortağı Pedro Moreira dos Santos'u hafta sonunda İstanbul'a gönderdi.

Sporting Lizbon'un 63 yaşındaki çalıştırıcısı Jorge Jesus'un menajeri Jorge Mendes, ortağı Pedro Moreira dos Santos'u hafta sonunda İstanbul'a gönderdi.
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Jesus için Fenerbahçeli yetkililerle görüşen Moreira, Portekiz'e döndükten sonra bu ziyaretle ilgili çok önemli bilgiler verdi.

Jesus için Fenerbahçeli yetkililerle görüşen Moreira, Portekiz'e döndükten sonra bu ziyaretle ilgili çok önemli bilgiler verdi.
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Radio Rennasança'ya konuşan Moreira, "İstanbul'da güzel bir hafta sonu geçirdik. Bazı görüşemeler yaptık" dedi.

Radio Rennasança'ya konuşan Moreira, "İstanbul'da güzel bir hafta sonu geçirdik. Bazı görüşemeler yaptık" dedi.
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Spikerin, "İstanbul seyahatinizin Jorge Jesus için olduğu doğru mu?" sorusuna ise Moreira, "Evet doğru! Don Jorge için en iyisini düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Spikerin, "İstanbul seyahatinizin Jorge Jesus için olduğu doğru mu?" sorusuna ise Moreira, "Evet doğru! Don Jorge için en iyisini düşünüyoruz" yanıtını verdi.
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Jorge Jesus, şimdiye kadar çalıştırdığı Portekiz takımlarıyla toplamda 11 kupa kazandı.

Jorge Jesus, şimdiye kadar çalıştırdığı Portekiz takımlarıyla toplamda 11 kupa kazandı.
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Benfica'nın başında 2009 - 2010, 2013 - 2014 ve 2014 - 2015 sezonunu şampiyon tamamlayan Jesus, yine Benfica'nın başında geçirdiği 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2013 - 2014 ve 2014 - 2015 sezonlarında Portekiz Kupası'nı kazandı.

Benfica'nın başında 2009 - 2010, 2013 - 2014 ve 2014 - 2015 sezonunu şampiyon tamamlayan Jesus, yine Benfica'nın başında geçirdiği 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2013 - 2014 ve 2014 - 2015 sezonlarında Portekiz Kupası'nı kazandı.
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Jesus, yine Benfica'nın başında 2014 - 2015 sezonunda Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.

Jesus, yine Benfica'nın başında 2014 - 2015 sezonunda Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.
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Jesus, Sporting Lizbon'un başına geçtikten sonra ise 2015 - 2016 sezonunda Portekiz Süper Kupası'nı, bu sezon ise Portekiz Kupası'nı kazandı.

Jesus, Sporting Lizbon'un başına geçtikten sonra ise 2015 - 2016 sezonunda Portekiz Süper Kupası'nı, bu sezon ise Portekiz Kupası'nı kazandı.
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Jesus, Benfica'nın başında geçirdiği 6 sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde bir çeyrek final, bir yarı final, iki final, Şampiyonlar Ligi'nde ise bir çeyrek final oynadı. (FOTOMAÇ)

Jesus, Benfica'nın başında geçirdiği 6 sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde bir çeyrek final, bir yarı final, iki final, Şampiyonlar Ligi'nde ise bir çeyrek final oynadı. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe jorge jesus

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