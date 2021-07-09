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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı! Atatürk detayı dikkat çekti

09.07.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yeni sezonda giyeceği Puma formalarının tanıtımı ve imza törenini başkan Ali Koç'un katılımıyla gerçekleştirildi. Törende sarı-lacivertli kulübün 2 forması tanıtıldı. Öte yandan, Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, "Fenerbahçe'nin iç saha formasının sırtında Mustafa Kemal Atatürk imzası var. Buna Fenerbahçe ile birlikte karar verdik. 3 büyük kulüp arasında bu bir ilk olacak" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı! Atatürk detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'de yeni sponsor Puma ile resmi imzalar atıldı. Ülker Stadı'nda saat 14.00'te başlayan törende başkan Ali Koç ile Puma yetkilileri hazır bulundu. Törende yeni sezon formaları da ilk kez taraftarla buluştu.

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2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, forma sponsorluğu için Puma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de 3. formanın satışı 19 Temmuz'da yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün yeni sezon formaları Puma'nın dünya genelindeki tüm mağazalarında satışa çıkacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, forma tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri Adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var.

Öncelikle adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz.

Bu sene formamızda yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız, para değil. Bizim derdimiz yaptığımız başvuruda 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kavuşması. 1923'te kurulan Türkiye ve 1923'te kurulan TFF, 36 yıllık süreçteki ulusal turnuvalar göz ardı edilmiş.

2 senelik bir anlaşmamız var. Hem bizim onları tanımamız için hem de onların bizi tanıması açısından bunu sağlıklı buluyorum. 19 Ağustos'ta büyük bir lansman olacak. Dünyanın önde gelen 5 kulübü ile olacak. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor.

Yeni bir adım olarak, gelecek senenin formalarını da beğenip, seçtik. Formalar, saat 15.00'ten itibaren hem online mağazalarımız hem de mağazalarımızda satışa çıkacak."

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Süper Lig Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 16 yorum
bir beşiktaşlı olarak tebrik ederim güzel olmuş
Atamızın imzası birazdaha büyük olsaymış Daha iyi olacakmış. Bir GS olarak Tebrik ediyorum.Sıra Diğer kuluplerde.Bravo Fener Bahçe
Her şey iyi güzel hoş da, ne demek Ayyıldız yok.. Ne yapayım ay yıldız olmaya formayı

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