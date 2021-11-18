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İşte G.Saray'ın yeni forveti! Menajeri İstanbul'a geliyor

18.11.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bodo Glimt forması giyen Norveçli forvet Ola Solbakken için ilk ciddi temas kuruluyor. İşte detaylar...

İşte G.Saray'ın yeni forveti! Menajeri İstanbul'a geliyor
Ola Solbakken

Ola Solbakken

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bodo Glimt
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bu sezona farklı bir transfer stratejisiyle başladı. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde büyük bir revizyona gidilirken, "geleceğin takımı" parolasıyla yola çıkıldı ve birçok genç oyuncu kadroya kazandırıldı.

ROMA'YI YAKTI

23 yaşındaki futbolcu Bodo Glimt formasıyla adından çokça bahsettirdi. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki Roma karşılaşmasında ise 3 gol atarak adeta şov yaptı.

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MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-kırmızılı yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başladı. Başarılı kanat forvetin menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşti. Taraflar arasında yapılacak bu görüşme transferin de geleceğini belirleyecek.

SÖZLEŞMESİ AVANTAJ

Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncu 1.86 boyunda. Geçen sezon takımıyla çıktığı 22 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Solbakken, bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 8 karşılşamada 5 gol atmayı başardı.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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