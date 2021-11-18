Marcao'nun menajerinden transfer açıklaması

İtalya'nın spor basınının önde gelen sitelerinden Tutto Mercato'ya açıklamalarda bulunan George Gardi, "İtalya'da görüşmelerimiz oldu. Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya takın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler" şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMDAN BİRİSİ"

Oyuncusunun form durumu hakkında yorumlarda bulunan George Gardi, "Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyuncularından birisi" ifadelerini kullandı.Öte yandan sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmacısı Marcao da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu duyurdu.

"TEK ODAK NOKTAM GALATASARAY"

İtalyan kulüplerinin yakın ilgisinden bahseden tecrübeli savunmacı, "Tek odak noktam Galatasaray. Burada oynamak çok büyük bir rüyaydı. Transfer söylentilerine kulak asmıyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray'da sezon başından bu yana oldukça iyi bir performans gösteren Brezilyalı stopere özellikle İtalya'dan ciddi talipler olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki savunmacıya; Roma, Napoli ve Inter'in ilgisinin olduğu iddia edildi.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı takımla 2024'e kadar sözleşmesi Marcao Teixeira, bu sezon 12 resmi mücadelede forma şansı buldu. Tecrübeli savunmacı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemezken, defansif hamleleriyle takımın oyununa büyük katkı sağladı.

4 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Marcao; şu ana kadar Atletico Paranaense, Atletico Goianiense, Rio Ave ve Chaves formaları giydi. Brezilyaluı savunmacının transferinde Galatasaray, Chaves'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



