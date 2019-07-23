İşte Galatasaray'ın Emre Mor için yaptığı teklif

Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde yer alan ve menajer çıkmazı sonrasında iptal olduğu belirtilen Emre Mor transferi için İspanya'nın Mundo Deportivo Gazetesi'nden yeni bir haber geldi.

Sarı-kırmızılıların, Emre Mor için Celta Vigo ile yaptıkları görüşmelerde 2 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %50 pay önerdiği ancak kabul edilmediği kaydedildi.

Öte yandan Emre Mor'un önümüzdeki sezon Celta Vigo'da kalma ihtimalinin oldukça yükseldiği ve takımla birlikte idmanlara başladığı da belirtildi.

MARSILYA'YA DA ÖNERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun Fransız ekiplerinden Marsilya'ya da önerildiği ancak reddedildiği vurgulanmıştı.

Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emre Mor, 2017'de Celta Vigo'ya 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

