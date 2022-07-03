SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Okan Buruk bile şaştı kaldı...

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Okan Buruk bile şaştı kaldı...

03.07.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kiralıktan geri dönen tecrübeli futbolcu Emre Akbaba antrenmanda dikkat çeken oyuncu oldu. Galatasaray'da 10 numara mevkisine transfer yapılması beklenirken Emre Akbaba'nın bu performansı Okan Buruk'u bir hayli şaşırttı ve kafasını karıştırdı.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Okan Buruk bile şaştı kaldı...
Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Alanyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Kiradan dönen futbolcuların azmi ve isteği Okan Buruk'u mutlu ederken transferde çok ilginç anlar yaşanabilir.

TAKIMA GELMEDEN 10 NUMARA İSTEMİŞTİ

b920c7d5c64a45d7bd7a441cda3b7940

Okan Buruk, Galatasaray'a imza atmadan önce Dursun Özbek yönetiminden 10 numara mevkisine kesinlikle bir oyuncu istediğini söylemişti. Fakat Emre Akbaba'nın performansı tecrübeli çalıştırıcıyı şaşırttı ve kafasını karıştırdı.

FLORYA'YA BAMBAŞKA DÖNDÜ

283467

Emre Akbaba'nın iyi performansı ve isteği Galatasaray teknik heyetini adeta büyüledi. Tecrübeli oyuncunun formayı çok istediği ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek için elinden geleni yapacağını söylediği belirtildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Felipe Melo, hayatını zor kurtardı! Ailesiyle birlikte hayatının şokunu yaşadıFelipe Melo, hayatını zor kurtardı! Ailesiyle birlikte hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!
TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Sarmaş dolaş poz! "Bu aşk değil de ne?"

Sarmaş dolaş poz! "Bu aşk değil de ne?"

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!

Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!

Eyüpspor'dan transfer şov!

Eyüpspor'dan transfer şov!

Kerem Aktürkoğlu herkesi terş köşe yaptı!

Kerem Aktürkoğlu herkesi terş köşe yaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.