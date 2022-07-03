İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Okan Buruk bile şaştı kaldı...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Kiradan dönen futbolcuların azmi ve isteği Okan Buruk'u mutlu ederken transferde çok ilginç anlar yaşanabilir.

TAKIMA GELMEDEN 10 NUMARA İSTEMİŞTİ

Okan Buruk, Galatasaray'a imza atmadan önce Dursun Özbek yönetiminden 10 numara mevkisine kesinlikle bir oyuncu istediğini söylemişti. Fakat Emre Akbaba'nın performansı tecrübeli çalıştırıcıyı şaşırttı ve kafasını karıştırdı.

FLORYA'YA BAMBAŞKA DÖNDÜ

Emre Akbaba'nın iyi performansı ve isteği Galatasaray teknik heyetini adeta büyüledi. Tecrübeli oyuncunun formayı çok istediği ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek için elinden geleni yapacağını söylediği belirtildi.



