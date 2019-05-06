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İşte Huawei Mate 30 özellikleri!

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TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

Leica ile işbirliği sayesinde kamera tarafında hayli yetenekli modeller sunan Huawei, Mate 30 modelleriyle bu geleneği devam ettirmek istiyor.

İşte Huawei Mate 30 özellikleri!

Huawei Mate 30 modelinin tanıtımına daha uzun bir süre olmasına karşın, telefon hakkıdaki ilk detaylar şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz gün sızdırılan bilgilere göre, Huawei’nin yeni amiral gemisi modelleri 7nm’lik Kirin 985 yonga setiyle gelecek. 5G desteğine sahip modellerde Balong 5000 modemleri kullanılacak.

6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelmesi beklenen telefon, ekran altı parmak izi okuyucusu özelliğine de sahip olacak. Böylece Mate 20 Pro’da kullanılan FaceID benzeri yüz tanıma teknolojisi, yeni Mate modellerinde tarihe karışmış olacak.

Aynı P30 Pro modelinde olduğu gibi Mate 30 Pro’da da 4 ana kamera modülünün yer alacağı tahmin ediliyor. Mate X’te olduğu gibi 55W hızlı şarj özelliğini destekleyecek olan modelin, nasıl bir tasarım çizgisine sahip olduğu ise henüz netleşmiş değil. Yine de önümüzdeki günlerde telefonun tasarımı hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bizleri şaşırtmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
AMOLED ekran

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